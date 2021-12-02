「南投玩很大」登記累計逾2.6億　明抽米堤頂級套房得主

▲「南投玩很大」活動明將抽出米堤飯店古董級套房住宿券得主。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「南投玩很大·千千萬萬獎不完」活動，發票登錄累計金額已超過2.6億，明（3）日將前往溪頭米堤飯店辦理抽獎直播活動，除了抽出第6位10萬得主，也同時抽出12月份住宿福袋大獎，還將加碼抽出2位幸運得主，可入住溪頭地區5星級米堤飯店的古董級家庭套房、價值4萬2000元，享受一趟充滿芬多精與負離子的森林饗宴。

縣府指出，米堤飯店去年甫獲交通部觀光局星級旅館標章5星飯店，飯店裝潢帶有濃厚歐洲風情，古典風格擺飾與陳設，讓人有「偽出國」、瞬間置身歐洲宮廷的錯覺；內設的露天山泉水泳池旁還有天然瀑布，百萬負離子圍繞，環境清幽；同處溪頭的夏堤飯店也是當地旅遊軸線的重要飯店之一，建築外觀採用鋼骨制震建設，結合現代與自然風，可居高臨下欣賞溪頭優美的森林及山嵐。

縣府表示，明天直播活動將首先抽出住宿發票登錄的12月份30個福袋大獎，包括價值4萬2000元的米堤飯店套房，以及埔里箱根生活館、隨緣居民宿、天境會館民宿等住宿券；福袋內也包含溪頭自然教育園區門票、日月潭纜車票，以及米堤大飯店地瓜蛋糕以及18度c冰淇淋等伴手禮，歡迎中獎者免費暢遊埔里及溪頭等地，最後由縣府觀光處長陳志賢抽出10萬元現金得主。

縣長林明溱表示，「南投玩很大」活動總登錄筆數已累積至108萬筆，累積登錄金額亦達2億6000多萬，十分感謝遊客的熱情參與，縣府也將陸續舉辦「2021南投健行節」以及「2021南投花卉嘉年華」等活動，歡迎國人持續來南投觀光消費，還可抽大獎。