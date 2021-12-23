歡慶聖誕節！東森購物加碼100萬免費搶

▲東森購物網「年末森誕」大方送活動，12/24(五)平安夜晚間22:00及23:00兩個時段將大方狂發紅包，總額破100萬，12/25(六)聖誕節當天消費滿額登記可享6%禮物卡回饋。（圖／東森購物網提供）

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浪漫的聖誕節將至，您是否還在為了聖誕交換禮物傷腦筋呢? 東森購物網「年末森誕」大方送活動，除集結各式相關商品供消費者選購，再推新一波優惠讓消費者選禮物可以省荷包，12/24(五)平安夜晚間22:00及23:00兩個時段將大方狂發紅包，總額破100萬，最高可免費獲得2000紅包，可消費立即使用；12/25(六)聖誕節當天消費滿額登記可享6%禮物卡回饋，歲末年終犒賞自己，趁現在下手最優惠。

據 i-Buzz 網路口碑研究中心調查顯示，聖誕交換禮物排行榜 Top 10為：香氛、香水、手機、口罩、巧克力、面膜、項鍊、耳環、護手霜、精品。東森購物網特別推出「年末森誕」活動專區，提供最佳聖誕交換禮物清單，首先推薦LOCCITANE歐舒丹圖騰3入手霜禮盒，原價1,399元，活動價只要899元；英國Orelia精選人氣飾品福袋原價2,490元，活動價1,088元；任天堂 Nintendo Famicom Mini 迷你紅白機原價3980元，活動價2,580元，Apple AirPods Pro原價7,990元，活動價5,990元。

迎接聖誕節到來，東森購物網特別結合台北、新北、桃園捷運車廂推出「東森購物聖誕列車拍照活動」，即日起至1月5日前，民眾只要在捷運站內找到東森廣告合照，並上傳照片即可獲得東森幣回饋，找到東森廣告車廂合照還能加碼獲得200禮物卡，呼籲民眾快去尋寶拍照。

此外東森購物網還有各式抽獎活動，即日起到1月6日使用APP下單不限金額消費，即可參加抽一年份衛生紙；消費滿額集字抽Dyson活動，只要單筆訂單滿$5,000即可獲得集字，集滿「1212」「年」「終」「慶」「抽」「Dyson」六字就有機會獲得價值再抽市價$19,900的Dyson二合一涼風空氣清淨機；2021年終最後一檔優惠活動，消費者可趁機搶好康，犒賞自己一年的辛勞。