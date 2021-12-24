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採購逾500盒鳳梨釋迦　台電雲林區處甜蜜愛心助農民

▲台電雲林區處聖誕前夕愛心助農 致贈同仁甜蜜蜜鳳梨釋迦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處聖誕前夕愛心助農 致贈同仁甜蜜蜜鳳梨釋迦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒疫情延續年餘，各行各業因為疫情導致短期營運困難。台電公司雲林區營業處今（24）日向農民購買530盒「鳳梨釋迦」水果禮盒總數逾2000斤分送同仁，除傳達公司對同仁一年辛勤工作之感謝，更展現與農民「蜜」不可分的甜蜜溫暖心意。

鳳梨釋迦香甜多汁可口，是台灣最具特色的水果之一。台灣電力公司雲林區處除了對同仁盡心盡力為推展公司業務不遺餘力表示感謝，更是透過實際行動關懷農民，增加農民銷路，減輕水果不易存放之負擔。今年採購了「鳳梨釋迦」，更是蘊含深刻寓意，祝福同仁新的一年「釋事如意大吉祥，迦家順心永安康」。

台電公司雲林區營業處長顏錦義表示，愛心助農活動的意義除了是企業善盡照顧員工營造友善職場之外，背後凸顯的是台電人憨厚踏實、一步一腳印務實的企業文化。台電雲林區處除傾盡全力於穩定供電、節能推動之外，每年均會主動洽訪地方公益團體及弱勢家庭捐贈急難救助金等。

雲林區處致力於深耕地方事務、守護電力穩定的同時，亦堅守初心、懷抱熱忱，善盡社會責任，希望藉由小小的活動可以有拋磚引玉的效果，讓更多民間企業共襄盛舉，一起展現助農的實際行動。

▲台電雲林區處聖誕前夕愛心助農 致贈同仁甜蜜蜜鳳梨釋迦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處聖誕前夕愛心助農 致贈同仁甜蜜蜜鳳梨釋迦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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