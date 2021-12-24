雲林縣長張麗善辦三週年就職活動　民黨批「不顧防疫」

▲民進黨雲林縣黨部及民進黨雲林縣議會黨團，今日痛批雲林縣長張麗善不顧防疫大肆舉辦就職活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府以「永續方舟雲林先行」主題於斗六體育場進行連續三週特展，昨（23）日於會場中舉辦縣長就職三週年活動，並以直播方式向民眾報告三年施政成果。民進黨雲林縣黨部及民進黨雲林縣議會黨團今（24）日痛批，雲林縣連兩年幸福指數吊車尾，且正逢疫情肆虐，張麗善竟不顧防疫，大肆舉辦就職活動。

民進黨雲林縣黨部江宗保痛批，2021年全台各縣市幸福指數調查，雲林縣敬陪末座，張麗善縣府團隊不把縣民放在第一位，反而大肆舉辦就職週年慶祝，在疫情的這個時間點，民眾經濟已經不好，且雲林幸福指數又連年吊車尾，人民已經苦了三年了，張縣長的執政團隊到底憑什麼可以為自己就職三周年慶祝。

民進黨雲林縣議會黨團總召邱世文說，縣府宣布啟動「聯合國永續發展指標」（SDGs）活動名義，號召各農會幹部、社團及多位鄉鎮市長來參與喊口號，縣長說要啟動林內焚化爐，這樣就沒有達到SDGs的目的，試問張麗善縣長真的懂SDGs意思嗎，根本就是虛有的口號宣示來成就自己的就職典禮。

▲雲林縣長張麗善昨於特展會場進行施政三週年報告，並帶領縣政府一級主管一同宣示，雲林縣以聯合國永續發展目標SDGs為目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，這次為期三週的「永續方舟 雲林先行」特展，將呈現雲林縣這三年來在永續發展方面與國際接軌的成績，雲林縣以聯合國永續發展目標SDGs為目標，證明雲林縣也能夠為永續環境盡一份心力。

羅楚東說明，就職記者會僅是展期間的一部分，從今天開始每天將有不同的主題日活動及現場導覽，目前已經接獲許多學校、企業與民間機關洽詢參訪，顯示永續發展確實已是大眾所關心的議題，這一次能夠以這麼完整且深入的展覽介紹永續發展，對雲林縣甚至是其他縣市都是非常有意義的規劃。

針對民進黨雲林縣黨部與黨團的批評，羅楚東指出，雲林縣民有知的權利，了解與自己息息相關的永續議題，羅楚東也提到，永續發展議題也是中央全力推動的政策，雲林縣不僅配合中央政策方向，也要求自己跟上國際標準，這樣的企圖心與願景，若僅是站在意識形態上潑冷水，著實令人遺憾。

羅楚東說，非常歡迎議員們放下成見，不要被選戰綁架，實際到展場來參觀，實際看看學生、企業與各界民眾在現場的反應與回饋，感受雲林縣民想要往前走的期盼，而不是讓雲林坐困在各種無謂的政治口水中。

▲雲林縣政府表示，今天開始每天將有不同的主題日活動及現場導覽，目前已許多學校、企業與民間機關登記參訪，上午學生參訪形況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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