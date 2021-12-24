嚴防「7+7居檢」破口！三大注意事項曝光　防疫醫師：比照防疫旅宿

▲返家居家檢疫注意事項。（圖／指揮中心提供，下同）

記者楊晏琳／台北報導

因應國人春節返台需求，中央流行疫情指揮中心祭出春節檢疫專案，3種方案皆於14日開始實施。指揮中心也針對「7+7+7」可居家檢疫的C方案，特別提醒大家居檢期間應注意的事項，強調返家民眾務必如同在防疫旅宿一般，禁止外出。

疾病管制署預防醫學辦公室蘇家彬醫師指出，返家檢疫不代表自由，反而還要像在防疫旅館一樣不得外出。與家人同住者，不要與家人接觸，只能待在自己房間內，若要進行溝通盡量使用通訊軟體或電話，若非得要打開門溝通、或是做其他事情，務必確保雙方全程都戴口罩、保持至少一公尺以上的距離，並縮短接觸時間，才能避免傳染的可能性。

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蘇家彬接著表示，檢疫期間，個人清洗衣物盡量在房間內自行處理、等檢疫時間結束再一併拿出來清洗；在房間內也盡量減少垃圾產出，若是真的沒辦法，處理時一定要記得將垃圾袋綁緊，確保不會外露汙染，同住者若要在外面處理垃圾，也要記得戴手套、酒精消毒。

跟檢疫者同住的民眾也須注意，不得與檢疫者共用房間衛浴或一起吃飯。蘇家彬強調，7+7+7的方案屬於加強版自主健康管理，「所以如果你是同住者，你家有檢疫的人，外出一定要戴口罩、跟外人保持社交距離、去哪裡要記錄；這期間只能做固定工作，不能搭大眾交通工具或到人潮擁擠地方，每日早晚各量一次體溫、實名制！」

值得注意的是，同住者也要在檢疫第3和第7天，用自費家用快篩自行篩檢一次。 蘇家彬指出，「如果同住者本身有出現類似症狀，一定要跟衛生局聯繫，或打1922 才可以就醫，就醫時也要跟醫師講清楚家裡有檢疫人員的狀況，讓醫師做判斷。」

居家檢疫注意事項整理

一、檢疫期間第10天(Day 10)以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果。

二、在家居家檢疫期滿前(Day 13-14)進行PCR檢測1次。

三、檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天(Day 20-21)以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。

指揮中心再次提醒，在居家檢疫期間，應留在家中，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書（春節檢疫專案）」所載規定，並呼籲返家後7天係採1人1室之檢疫者，其同戶內同住者（非居家檢疫者）應共同遵守以下加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，包括：

一、於檢疫者返家第3天、第7天各進行1次自費家用快篩，並以雙向簡訊回報結果。

二、檢疫者返家檢疫同住期間加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，接續一起自主健康管理7天。

三、請務必不可與居檢者共用房間、衛浴，亦不可同處、共食；若須提供其必要之生活協助(如生活補給)時，雙方皆應採取適當防護措施，包含佩戴口罩、保持社交距離，並儘量縮短接觸時間)。