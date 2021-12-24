補教狼師果醬塗下體塞6歲女童口　買熱狗圓謊「剛剛遊戲吃的」

▲桃園市某補習班吳姓教師，去年1月間將果醬塗在下體，誘騙女童戴上眼罩吞下，事後還買熱狗謊稱這是「剛剛遊戲吃的」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某補習班吳姓教師去年1月間見6歲女童年幼可欺，以「猜食物名稱」遊戲誘騙女童戴上眼罩，再將果醬塗抹在下體上塞入女童口中，事後擔心吃上官司，跑去買熱狗對女童謊稱「這是剛剛遊戲吃的熱狗」，事後仍然東窗事發，還對女童家長下跪求原諒；桃園地院對吳男審結依對未滿十四歲女子強制性交罪，判處有期徒刑8年6月，本案還可上訴。

桃園地院調查，在桃園市八德區某補習班擔任教師的吳姓男子，明知女童對性自主能力及事物判斷能力均未成熟，竟於2020年1月21日上午8時30分左右，佯稱與女童玩「猜食物名稱」遊戲，誘騙女童進入廁所，再以眼罩遮住女童雙眼，將果醬塗在其下體上，再塞入女童口中性侵得逞。

事後，吳男擔心東窗事發，當天中午跑去買熱狗，對女童聲稱「這是剛剛遊戲吃的熱狗」等語，擔心惡行曝光；女童事後告訴家長，家長立即報警提告。

法官審酌，吳男為逞一己之性慾，利用女童對其身為教師的信任及對性事不瞭解，恣意對女童為強制性交犯行，所為應嚴加譴責，惟念其坦承犯行且態度尚可，但至今仍未與女童家長達成和解，審結依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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