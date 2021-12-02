「身體裡有鬼遺留的穢物」！運將約摩鐵作法驅鬼　下秒遮眼硬上她

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子去年得知某女性友人諸事不順遂，竟佯稱其遭鬼纏身、體內留有鬼遺留穢物，必須做法才能化解，女子不疑有他，去年8月間曾男邀約女子到摩鐵，還找來另一名女子相伴，曾命2女遮住雙眼，不能偷看、不能出聲，否則會有生命危險，女子心生畏懼而聽從，未料卻遭曾男指侵、性侵得逞；曾男到案後坦承犯行，法官痛斥曾為逞獸慾，假借鬼神之說對女子性侵，造成女子精神受創，審結依強制性交罪判處有期徒刑3年8月，還可上訴。

檢警調查，年約30歲之曾姓男子，為桃園市計程車司機，去年8月間得知女性友人諸事不順遂，甚為困擾，曾男誆稱女子被鬼纏身，體內有鬼遺留穢物，必須法才能化解。女子心生畏懼下，於8月10日受曾邀約到桃園市某摩鐵作法，還找來另一名女子陪伴。

曾男命2女在房間內以衣物遮住雙眼、不能出聲，以免有生命危險，再令女子躺臥床上幫其作法驅鬼，曾男再褪去女子褲子，先以手指插入其下體，再硬上性侵得逞，以此違反女子性自主之意願強制性交1次得逞。女子事後驚覺有異，報警提告並到醫院驗傷。

曾男在檢方複訊時坦承犯行不諱，檢方根據警方提供現場監視畫面與女子驗傷證明等證據佐證，偵結依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審理時，曾男庭訊時均坦承犯行，女子則提出曾男事後LINE對話紀錄截圖、醫院驗傷診斷證明，警方與證人則提供現場光碟照片截圖佐證。法官認為，曾男明知自己沒有任何宗教專業知識、能力，卻以鬼神之說恫嚇、誆騙女子，讓當時因事不順女子心生畏懼聽信於他，壓制女子意思決定自由，對其強制性交1次。

法官審酌，曾男為私慾造成女子事後精神受創，當庭審理時女子談及此事仍當庭落淚，可見心中陰影難以抹滅，考量曾男犯後坦承、有和解意願，但未積極獲取對方原諒，至今未賠償女子分毫，審結依強制性交罪判處有期徒刑3年8月，本案還可上訴。

【更多新聞】

►「生下來怕養不起」 女移工產女嬰棄置街頭...檢起訴幫求情

►狠夫殺妻對折塞塑膠桶疑再毀容 親家悲怒：怎樣還我們公道？

►影／學生專車撞斷限高架！擋風玻璃破碎 司機推給衛星導航