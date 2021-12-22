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按摩師「脫她褲子」伸手性侵！被逮竟辯：這是過失性交

▲黃姓男子2017年4月間借宿親桃園親戚家，晚間假借幫當時年僅19表妹按摩與擦拭燃脂霜，趁其睡著時伸鹹豬手猥褻大腿等處，還拉其手撫摸自己下體挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲按摩師脫掉女子的衣褲性侵，竟辯「過失性交」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名曾姓按摩師2019年按摩時，觸碰一名女子的胸部，被拒絕以後還嗆「是在抱怨嗎」，還把對方的褲子脫下來，伸手插入女子的私密處，一審被依照強制性交罪判了3年6個月。曾男不服提起上訴後，二審改判3年4個月。

依據判書內容，曾男在嘉義某間舒壓店擔任按摩師傅，平時以民俗療法的推拿按摩為業。一名女子透過朋友界受，4度前往舒壓店，接受曾男的按摩服務。

女子2019年需要開立診斷證明書，因此委請曾男陪同嘉義醫院，等到辦完以後，2人回到舒壓店，曾男以「按摩放鬆以利上班」為由，替女子按摩，在沒有徵得同意的情況下，將女子的衣服往上拉至腋下的位置，再將胸罩解開，開始塗抹精油、按摩女子的背部。

曾男藉著按摩，手伸向女子的腋下，再往胸部兩側按壓、撫摸，遭到女子拒絕以後，還出言恐嚇「妳現在是在抱怨嗎？也不想想妳現在是在誰的手上」，嚇得女子不敢再還口。

▼按摩師見女子不斷反抗，竟開口恐嚇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

曾男後續又以「浴巾覆蓋臀部」的理由，將女子的運動褲、內褲脫到臀部根部，接著開始按摩女子的臀部、大腿內側，直到靠近陰唇的部位，發現對方反抗後，竟然順勢將左手指插入女子的私密處，以違反意願的方式強制性交得逞。

女子遭到侮辱，氣得向男友、母親及族母告知，並在母親的陪同下，前往警局報案。事發後隔天，曾男前往女子的家中，見到女子的祖母，當即下跪道歉，不斷說「強暴孫女」等話語。

曾男被依照強制性交罪告上法院，一度辯稱「不小心將左手食指插入」，應該屬於「過失性交」，不過法院不採信，一審依照強制性交罪，判處3年6個月有期徒刑。

曾男不服，提起上訴，台南高分院認為，曾男犯罪事實明確，不過在將手深入私密處的猥褻行為之前，曾男在女子的大腿內側按摩，應是按摩大腿內側與私密處之間的位置，而非直接觸摸私密處，因此改判3年4個月。

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