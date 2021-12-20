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無照移工強插未滅菌尿管！他下體壞死全切　高雄某護理之家慘了

▲我國長照險滲透率僅近4%，壽險業籲投保時這兩點很重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲洪姓計程車司機因小腦損傷無法平衡身體，住進高雄某護理之家，期間因護理之家照護不當，害洪男需將下體切除。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名洪姓計程車司機，2017年因小腦受損而無法維持身體平衡，轉而住進高雄某護理之家接受照護，不料洪男入住期間，護理之家因人力不足，竟指示無醫護執照的外勞幫洪男「插尿管」，因而導致洪男的下體發炎腫脹，甚至發黑且有惡臭分泌物，緊急送醫後，醫師評估需進行「陰莖全切除」術，讓洪男痛失寶貝，怒向長照中心求償300萬元。一審，高雄地院判護理之家須賠償洪男40萬元；案件上訴二審後，法官再判護理之家須賠償洪男40萬元。

洪姓男子原擔任計程車司機，卻在2017年1月時發現其小腦受損，進而無法保持身體平衡，在和弟弟討論過後，決定住進高雄某護理之家接受照顧，不料在入住期間，由於該護理之家人力不足，導致某些時候並非皆由護理師幫忙照顧病人，白斑上午通常會有2名外勞協助；晚上則為1名。

孰料洪男才剛入住護理之家月餘，就因該護理之家人力不足，且因洪男時常隨地便溺，或尿尿在飲料罐裡，並拒絕醫護人員幫他包尿布等，護理之家蕭姓負責人竟派遣無醫護執照的外勞強行幫「插尿管」，因而導致洪男下體腫脹發炎，甚至發黑並流出惡臭分泌物，但蕭男卻僅指示護理之家員工幫洪男換藥、擠膿、給生素，最後因病況嚴重才緊急將洪男送醫，經醫師評估後須進行「陰莖全切除」術，讓洪男認為護理之家始終沒有積極作為，害他痛失寶貝，怒對護理之家求償300萬元。

▲印尼移工禁入，長照喘息詢問暴增。（圖／葳群老人長照中心提供）

▲護理之家蕭姓負責人強調，絕無要外勞負責侵入性醫療照護，洪男下體因而截肢，應屬洪男為糖尿病患者之故。（圖／資料照，與本案無關）

庭審時，護理之家的蕭姓負責人向法官表示，洪男為水腦症患者，有在腦部安裝引流管，且洪男為嚴重糖尿病患者，身體狀況不佳，並有嚴重精神異常，常常會自行將尿管拔出，可能因而導致感染，同時強調絕無非專業醫護人員幫洪男「插尿管」等侵入性醫療行為，外勞僅是幫忙更換尿管外接袋，完全沒有任何醫療行為。

蕭男也指出，護理之家每周皆會有醫師前來固定巡診，如有特殊狀況更是隨傳隨到，第一時間發現洪男下體潰爛時，醫師也緊急幫洪男進行清創送醫，最終因洪男為糖尿病患者，其神經、血管與免疫系統等長時間受到侵害，導致截肢，皆屬病理常態。

一審，高雄地院審酌相關證據後認定，護理之家負責人蕭男確有指示不具醫護執照的外勞幫洪男進行「插尿管」之侵入性醫療行為，儘管蕭男曾第一時間在洪男下體出現病症時，對洪男排膿清創，但最終卻仍造成洪男陰莖壞死，須將陰莖全數切除，而蕭男也拿不出任何醫護或病歷紀錄證明，僅消極以擦藥、擠膿給抗生素等方式敷衍了事，不將洪男送醫治療，認為護理之家有疏忽，判護理之家須賠償洪男40萬元。蕭男不服，上訴二審。

案件上訴到高雄高分院後，高雄高分院審理後指出，蕭男在洪男入住後，因洪男不願包尿布，且常隨地便溺或尿尿在飲料罐裡，因而指示護理之家員工對洪男進行拘束，並幫洪男加裝「導尿管」，加裝尿管期間，員工也曾多次向蕭男表示洪男曾表示下體腫脹疼痛、有綠色分泌物等情形，但卻只是指示員工進行給藥、擦藥、排膿等消極作為。

而護理之家員工在偵訊時更爆出，蕭男為簡省成本，在進行侵入性醫療行為時，根本沒有使用無菌醫材，僅以優碘或沙威隆消毒導尿管，如有腫脹如法插入，就指示員工更換管口較小之導尿管，讓未滅菌的導尿管留在洪男體內月餘，最後導致洪男被迫切除陰莖，認定蕭男需負照護不周的責任，再判蕭男需賠償洪男40萬元，合計須賠償洪男80萬元，全案仍可上訴。

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