桃警無人機隊暨AI巡防系統啟用　桃園、中壢1週查獲66輛贓車

▲桃園市長鄭文燦（右五）等人24日主持桃警無人機隊暨AI巡防系統啟用儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為提升犯罪偵防效率，桃園市警局24日舉辦無人機隊暨AI巡防系統啟用儀式，無人機隊由市警局資訊室統籌，目前已購入19套AI巡防系統，已由桃園、中壢分局試辦，1週以來已尋獲66輛失竊汽機車；市長鄭文燦表示，良好的治安是不可或缺的基礎要素，科技執法必須大力支持，以確保民眾世代福祉。

▲桃園市長鄭文燦（右五）聽取桃警無人機隊暨AI巡防系統特點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局以最新科技輔助犯罪偵防工作，經歷一年培訓計35名取得專業級無人空拍機操作員，全數通過民航局空拍機飛行證照，為全國各警察機關之首，有效加強空中協助犯罪偵防工作。其中桃園AI巡防系統更是全國首創，建置在桃市各警用巡邏車上科技鏡頭，以大廣角視野結合AI智能技術全自動辨識道路上汽、機車輛車牌，第一時間查報失竊、侵占、遺失或涉及重大刑案等可疑涉案車輛，以科技取代人眼辨識，大幅度強化科技偵查能量。

鄭文燦指出，「宜居宜業、永續未來」是宏觀利民政策，良好治安是不可或缺的基礎要素，科技執法必須大力支持，以確保民眾世代福祉，作為構築桃園市AI巡防守護網的第一步，期勉桃警無人機隊與桃園AI巡防系統正式上線，讓桃園市警政科技執法邁入新的里程碑。

▲桃園市長鄭文燦（右五）表示，透過無人機隊與AI巡防系統可大大提升辦案效率。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，今日啟用的「AI巡防系統」，透過AI智慧技術，可同時自動辨識多輛道路汽機車，設計影音傳輸、語音通話、緊急通報等功能，提供第一線員警即時判斷運用，提升執勤效能；另裝設2鏡頭，在雨天或昏暗場域都能有很高辨識度，強化贓車協尋、偵防工作，成為警察同仁辦案利器。目前桃園、中壢分局轄下派出所已全數完成「AI巡防系統」部署，未來在預算充足下，預計明年全數部署上線，擴大使用範圍，提高辦案效率。

▲桃園市警局無人機隊啟用儀式，市長鄭文燦與空拍機人員合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這套空拍機隊由市警局警政監黃炳訓擔任召集人、資訊室負責統籌，目前購入19套AI巡防系統，已由桃園、中壢警分局試辦，試用一週已尋獲66輛失竊汽機車，明年初計畫在全市10個分局94個派出所將全數裝設，在警用巡邏車上搭載鏡頭連接專用手機，隨車移動可快速自動辨認路邊汽機車車牌，成為強化版的天羅地網系統2.0。

▲桃園市警局資訊室主任楊凱勝解說熱顯儀器如何成為空拍機偵辦刑案利器。（圖／記者沈繼昌攝）

市警局資訊室主任楊凱勝說明，原本查緝贓車都依靠人工手動輸入，暨耗時又缺乏效率，現以鏡頭取代人眼，若以1天巡邏8至10小時，預計可辨識高達8000輛以上汽機車輛，透過專用手機下載警政署公告贓車資料庫，一旦發現可疑車牌就會立即通報，能在最短暫時間快速查緝失竊或涉及刑案車輛。

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