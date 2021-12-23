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桃園10月大男嬰猝死　檢警相驗無外傷下週一解剖

▲桃園市10個月大徐姓男嬰22日晚間餵奶時突然無呼吸心跳，醫護人員全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市10個月大徐姓男嬰22日晚間餵奶時突然無呼吸心跳，醫護人員全力搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名10個月大徐姓男嬰22日晚間在餵奶時突然出現異狀，父母緊急送醫急救，經轉院後仍宣告不治，由於男嬰身形異常瘦弱，檢警初步懷疑有受虐可能；桃檢檢察官洪榮甫23日下午相驗時初步發現男嬰無明顯外傷，男嬰父母也提出其身體狀況，檢方預定下週一由法醫解剖釐清死因。

檢警調查，徐姓男嬰22日晚間8時許被送到桃園區某醫院急診，到院前已無呼吸心跳，醫護人員搶救後仍宣告不治，但發現男嬰雖已10個月大，但體重僅4.1公斤，正常10個月男嬰體重應介於6.86至13.34公斤之間，男嬰體重比正常幾乎少了一半，由於男嬰臉頰凹陷且四肢瘦小，雖然外觀上無明顯傷痕，醫護人員懷疑可能有營養不良或疑似受虐情形，立即通報警方與桃園家防中心處理。

據指出，男嬰父母分別為20歲與23歲，已育有1名2歲的女兒，男嬰是第二胎，男嬰父母向檢警聲稱，之前夫妻倆分別上班或在家照顧孩子，今年9月間，媽媽去工作，孩子則由爸爸幫忙照顧。

此外，男嬰父母向警方透露，男嬰平常有餵養問題，常常喝奶後會吐奶，但一直都沒注意男嬰吐奶的量，照著養姊姊方式照顧餵養，所以都認為男嬰體重還算好；22日晚間，男嬰喝奶之前還曾大哭過，媽媽要餵奶時，發現全身癱軟了且呼吸微弱，趕緊找來丈夫騎車到附近診所就醫，後來診所醫師發現男嬰已無呼吸心跳趕緊轉院急救，後來經醫護人員急救後還是宣告死亡。

桃園地檢署外勤檢察官洪榮甫今天下午相驗男嬰，父母也到場陪同，男嬰外觀初步看起來並無明顯外傷，檢察官初步訊問父母後，沒有強制處分，男嬰父母被請回，至於死亡原因，檢方預計下週一由法醫解剖，待解剖報告出爐後可以釐清真正死因。

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