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本土社團力挺反惡罷　林昶佐：為土地打拚「不辜負大家」

▲▼本土社團挺無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐國會辦公室提供）

▲本土社團挺無黨籍立委林昶佐。（圖／林昶佐國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

隨著4大公投落幕，各界關注明年1月9日登場的無黨籍立委林昶佐罷免案，台獨聯盟、台灣制憲基金會等多個本土社團今（23日）舉行記者會，呼籲各界支持林昶佐，反對報復性罷免。林昶佐會中說，會把握剩下2周多的時間，守住立法委員這一席，「不會辜負大家」。

多個本土社團今天舉行「罷免不同意，留下好立委，本土挺昶佐」記者會，台獨聯盟主席陳南天表示，林昶佐多年來努力為主權打拼，人權領域也有建樹，心繫本土文化的同時，為台灣增加不少國際能見度，但國民黨不停以罷免、公投等戰術擾亂台灣政治議程，國民黨主席朱立倫還放話要罷免所有主張「抗中保台」的立委，上周結束的4大公投就是台灣人民透過選票告訴國民黨，拒絕接受這樣的內耗，台灣的政治要繼續向前。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，抗中保台不僅是美日澳等民主同盟國家的亞太戰略，更是當前台灣最重要的國策，但台灣的親中勢力，把堅持正常國家價值的林昶佐視為眼中釘，欲去之而後快，這群人利用台灣的民主體制、自由言論空間，散播許多錯假訊息，企圖迷惑人民。

民進黨立委范雲表示，罷免是民主國家的人民權利，但這次罷免，二階連署錯假率高達30%，補件也有22%錯假率，可以合理懷疑這是一場充滿偽造、受到操弄的罷免，呼籲萬華選民再次投下不同意，對抗不正當的罷免案。

林昶佐則說，過去在他還沒擔任立委時就跟大家站在一起，一起為理想發聲與推進，為關心的這塊土地作夥打拚，進到立法院以後，一直在外交國防委員會，怎麼推動台灣在國際間更受到尊與認同，讓台灣跟其他國家平起平坐，是自己很關心的事情，怎麼推動型正義，讓受難者家屬得到真相，以及權力應該要得到恢復，這都是他在立院延續過去還沒有從政的理想繼續在推進的事情。

林昶佐說，相信這樣的理念可以繼續延續下去，很感謝大家站出來聲援，自己與團隊會把握剩下2周多時間，非常努力守住這一席立委，不會辜負大家。

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關鍵字：

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