「媽欠妳的，下輩子還」單親媽欠債遭囚禁浸水　女兒放學被堵拍照

▲單親媽媽因欠下錢莊1百萬元債務而遭囚禁，傷心地傳訊給女兒透露輕生念頭。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名單親媽媽，因為獨自做生意扶養念國小的女兒，為了周轉，長期向錢莊借貸，去年9月因為臨時還不出一筆百萬現款，遭吳姓男子帶到汽車旅館拘禁，把她的頭壓進水槽浸水，單親媽當晚遭囚禁房內，擔心地傳訊給女兒「媽欠妳的，下輩子還」，女兒機警轉傳給家中長輩，報警救人，台北地檢署23日依恐嚇、強制等罪起訴吳男。

這名單親媽媽為了營生，不但經營早午餐店，還兼差iPhone手機批發生意，因為需要現金週轉，2年前開始向在錢莊當業務的吳姓男子借款1百萬元，因為不斷循環借貸1百萬，2人開始有了基本的信任基礎，甚至有時吳男需要業績，單親媽媽即使當時不需用錢，也會開本票借錢。

2020年9月間，單親媽媽因為財務調度出現狀況，當期本票即將屆滿卻遲未還錢，吳男要求單親媽媽交出存摺和印鑑，讓同事去銀行提款，結果仍因超過營業時間無法如願，吳男跟錢莊主管回報後，帶單親媽媽投宿台北市南港區的汽車旅館，等著隔天要再帶單親媽媽去領錢。

單親媽媽在房間內吃了自己隨身攜帶的安眠藥後，想起還在念國小的女兒，傳訊跟女兒說：「媽欠妳的，下輩子還」，女兒把訊息轉傳給其他長輩看，1名阿姨趕緊報案，警方查出單親媽用本名投宿地點，前往救人時，吳男直接開門，強調絕無不法，單親媽媽則摀著頭跟警方離開。

沒想到，隔沒幾天，單親媽媽的女兒放學時，突然在校門口遭一群大人堵住，還有男子拿起手機拍照，學校主任和校警嚇一跳，趕緊驅散這群大人，並報案請警方到校保護學童回家，此時警方懷疑單親媽媽可能遇到高利貸暴力討債，展開追查。

結果原來是單親媽媽向女兒同學的家長私下借款十萬元，因為還不出錢，同學家長找朋友到學校指認單親媽媽的女兒，由於事發地在公共場合，且馬上就被校方人員趕走，檢察官認為這群人的行為並沒有構成犯罪，因此處分不起訴女兒同學的家長等4人。

至於吳男涉案部分，雖因單親媽多年來只有簽本票借款，沒有借據，無法證明是否在危急時刻遭高利貸壓榨，無證據顯示吳男涉犯重利罪，但是因為單親媽媽指控，她遭囚禁時，曾被吳男抓著頭髮壓進裝滿的水槽內，額頭還因此受了傷，加上吳男曾傳訊放話「把錢拿出來，不然砍死妳」，檢察官最後依私刑拘禁、強制、傷害等罪起訴吳男。

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