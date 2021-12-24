誤信網友是女生　周周被逼傳裸照殘遭性侵勒索4年

▲屏東縣政府籲請家長及青少年注意，遇網路詐騙勇敢站出來揭發 。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者陳崑福／屏東報導

高雄一名青少年「小明」，在臉書認識一名網友，遭對方大頭貼資訊誤導，上傳裸照、自慰等影像，被對方強迫口交，因害怕隱忍4年，家人發現有異報案，對方也被法院重判14年。耶誔節、跨年將至，屏東縣政府社會處特別以這件個案，提醒家長及青少年注意，遇到類似個案，勇敢站出來揭發，避免對方予取予求。

「小明」於臉書認識一名網友，被對方大頭照等資訊誤導，以為對是同年齡層的少女，進而交往，對方要求提供裸照等資訊，從此掉入對方掌控，後來被迫上傳自慰等影像，相約旅館見面，才知對方是成年男性，還幫對方口交，隱忍4年，家人發現有異才報案，對方也因此被判刑14年。

屏東縣政府社會處說，根據2021年衛福部兒童及少年性剝削案件通報資料顯示，拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為照片、影像案件，佔全國兒童及少年性剝削案件通報類型比例8成。

其中青少年性私密影像通報案例，不只是女生的影像會怕被傳佈，少年受害案件比例也有上升趨勢，以屏東近年的青少年面臨性剝削通報案例件數，2019年22件，2020年74件，2021年迄本月上旬為51件，其中，以國中、高中居多，兩者受害比例相近，而男、女比例約為4:6。

而由於青少年性私密影像上傳後，對方就露出可怕猙獰面目，以公開等方式要脅，勒索被害人購買網路遊戲點數、索討金錢、再傳更多影像，被害人覺得很糗、丟臉、倒楣、羞愧，又常會想不知多少人會看到不雅照的恐懼、擔心等，心理創傷都不小，讓對方予取予求。

社會處表示，目前青少年接受交友管道，除臉書外，還有網路交友軟體、網路遊戲，臉書、IG等，都會機會接觸到匿名網友，通過聊天認識被騙。籲請青少年朋友不幸遇到類似事件，切勿私了，「一旦私了，對方會一步步獅子大開口，索求無度」，因此要勇敢求助，讓歹徒無法遁形，接受法律制裁。