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大陸今日本土新增55+1　西安日增49例「26人防控不力被處理」

▲▼ 大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲西安宣布全員居家。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委24日通報，過去一天，大陸新增本土病例55例，其中陝西西安市49例，疫情形勢相當嚴峻；新增本土無症狀1例。此外，中央紀委國家監委網站23日通報，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。

大陸國家衛健委24日通報顯示，新增確診病例87例。其中境外輸入病例32例（上海8例，湖南5例，廣東4例，廣西3例，四川3例，雲南3例，陝西2例，甘肅2例，內蒙古1例，遼寧1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）；本土病例55例（陝西52例，其中西安市49例、延安市2例、咸陽市1例；浙江1例，在紹興市；廣東1例，在東莞市；廣西1例，在防城港市）。無新增死亡病例。新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（均在上海）。

截至12月23日24時，現有確診病例1851例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例94244例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例100731例，現有疑似病例8例。累計追蹤到密切接觸者1401028人，尚在醫學觀察的密切接觸者56557人。

新增無症狀感染者26例，其中境外輸入25例，本土1例（在山西運城市）；當日轉為確診病例3例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察22例（境外輸入19例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者497例（境外輸入461例）。

12月23日，據中央紀委國家監委網站消息，自12月4日巴基斯坦航班境外輸入新冠肺炎疫情以來，西安市已經組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1348個，現場發現並督促整改問題203個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。

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