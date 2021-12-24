幕後／挺過疫情！萬華血清研究出爐　受試者抗體97%「不再危險」

▲萬華地區深受新冠肺炎疫情衝擊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在今年5月於國內爆發，其中又以台北市的萬華區疫情最為嚴重。台北市政府在今年9月進行血清研究，釐清實際感染狀況外，也能了解確診者以及施打疫苗民眾的血清抗體保護力狀況。據了解，此次研究，受試者體內抗體達97%，中和抗體更高達82%，代表受試者產生抗體的比例極高，萬華地區已無感染威脅。

台北市長柯文哲將迎來執政7週年，今年適逢百年大疫新冠肺炎的侵襲，北市萬華區更是首當其衝的重災區，讓外界對於北市的放疫做為打上問號。但北市府在柯文哲領導下，把握疫情襲來的機會進行數位轉型，加強協助市民適應疫後新常態，並加速產業復原力。

在疫情爆發的同時，台北市的萬華區首當其衝，茶藝館在短時間內多起確診案例；隨著本土確診個案增加，萬華區的確診人數只能用「飆升」來形容。在篩檢站的策略下，揭開台北市的確診狀況；單單是萬華區的確診數字，就一度來到三位數，市長柯文哲事後回想也是心有餘悸。

由於外界把萬華視為疫情重災區，北市府遂與北醫、台大公衛學院合作，在萬華區執行血清抗體研究，釐清實際的感染狀況，以及為何台灣新冠肺炎的死亡率高達5%、超出國際平均值的原因。

過去台北市政府已PCR檢測的結果，做為快速判斷有無感染風險的原則；若呈現陽性，就需積極做治療、疫調。而血清抗體則可以進一步了解確診個案的復原狀況，以及奇之後的抗體變化，分析施打疫苗民眾的抗體保護力、持續狀況等；而對於非確診者，則可以了解過去是否曾感染，有助了解社區實際流行病學狀況。

據了解，此次血清研究的成果報告已在日前出爐。根據報告，受試者體內抗體達97%，代表受試者受到感染或是施打疫苗產生抗體的比例極高，特別是中和抗體高達82%，顯見萬華已不再是外界所說的疫情災區，可望撕下汙名化的標籤。