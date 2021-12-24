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民進黨順利遞案《地制法》今付委　蔡壁如懇請蔡英文不要因人設事

▲▼蔡壁如批蘇貞昌、陳時中忽略疫苗政策。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

▲蔡壁如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

竹竹合併升格爭議不斷，然總統蔡英文不僅表態認同，更在中常會上拜託黨團支持，民進黨團挾帶絕對優勢今（24）計畫將《地制法》逕送二讀，引發在野黨強烈不滿。對此，民眾黨立委蔡壁如諷刺，民進黨各黨派左思右想不敢直接講的事「多的是妳不知道的事」，呼籲蔡英文應以國家大局為考量。

蔡壁如說，一座城市的事，不該為了個人利益因人設事，這是攸關人民權益、台灣利益的大事，更是民進黨各黨派左思右想不敢直接講的事「多的是妳不知道的事」。

蔡壁如表示，竹竹合併的議題延燒近4個月，不僅在立法院討論的少，地方上的意見也相當分歧，對於大新竹合併升格是否有急迫性與必要性，不少縣市民眾認為如果能有更多的理性對話與討論空間，有更縝密的思考，對大新竹未來的發展才是最好的安排。

蔡壁如指出，如果蔡英文也認為未來國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論，執政的民進黨應該先召集財政、會計專家來研擬財政收支劃分法的修法，妥適、合理調配縣市統籌分配款，進而針對行政區劃來制定合理的國家治理。

蔡壁如也說，民進黨執意採取「由上而下」的竹竹合併升格，已經顯露一黨專政的跡象，民進黨在立法院擁有優勢席次，執意通過「地制法」修正讓大新竹合併升格可能性越來越高。

蔡壁如呼籲，無論情勢走向如何，「我再度懇請蔡英文總統，請以國家大局為念，整體國力的發展，不應該是為某一個政黨、某一個人的選舉考量，才能繼續台灣引以為傲的民主和自由！」

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