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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野怒轟民進黨提上癮！　柯建銘同意撤回《地制法》逕付二讀提案

記者楊蕓／台北報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，可再拚當16年新竹市長。立法院院會24日將該案排入報告事項，國民黨團不滿民進黨團欲將該草案逕付二讀，突襲衝上主席台，現場一度混亂，立法院長游錫堃隨即宣布休息。

▲▼立法院院會 國民黨衝主席台抗議 柯建銘 賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團擬提案地制法逕付二讀，國民黨衝主席台抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

經朝野協商，陳玉珍表示，在國民黨、民眾黨及時代力量三個在野黨一致杯葛，國民黨佔領主席台杯葛議程的情況下，經過朝野協商後，民進黨團總召柯建銘同意撤回將地制法逕付二讀的提案。

柯建銘提出「地方制度法」第4條修正草案，讓縣市合併不再受人口數限制，引發在野黨不滿，國民黨砲轟這是「因人設事，狼狽為堅」的修法。

立法院院會24日將該案排入報告事項，國民黨團不滿民進黨團欲將草案逕付二讀，突襲佔領主席台。國民黨團舉出民進黨團的提案內容，清楚寫下「擬請院會逕付二讀」，費鴻泰怒喊「因人設事，狼狽為堅」並痛批，昨天才將總預算案拉回委員會審查，今天又玩逕付二讀這套，柯建銘號稱民主進步黨，做的事情卻是反民主，為了林智堅可以破壞民主，柯建銘你好意思嗎？柯建銘就是民主殺手、蔡英文是民主屠夫。

林為洲表示，國民黨團可以接受付委審查，反對因人設事逕付二讀，「是怎樣？提逕付二讀上癮了是不是？」昨天才把總預算拉回委員會，今天又來玩這套，多數就可以這樣嗎？那委員會可以關門了！賴士葆也痛批這是「禿鷹條款」，台灣號稱民主國家，現在已變成獨裁國家，請柯建銘收回成命，也呼籲游錫堃不要被柯建銘、蘇貞昌欺負，「你是國會議長，不能這樣搞。」

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