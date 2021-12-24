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中國科興疫苗追加施打　香港研究：打3劑仍難防Omicron

▲▼中國科興疫苗。（圖／路透）

▲中國科興疫苗開放追加第三劑。（圖／路透）

文／中央社

Omicron病毒變異株對全球抗疫造成威脅，香港上月起開放所有已接種兩劑中國科興疫苗人士追加第3劑，但當地最新研究指出，科興疫苗打3劑產生的抗體不足，仍難以抵禦Omicron。

與此同時，中國追加第3劑COVID-19疫苗仍未開放混打。中國官方研究中心23日發布一項研究結果顯示，打兩劑國產滅活疫苗後，第3劑混打重組蛋白疫苗對Omicron的中和抗體滴度，明顯高於追加第3劑滅活疫苗。

據香港01報導，香港政府11月起讓所有已接種兩劑科興疫苗人士打第3劑，復必泰疫苗（輝瑞/BNT）則只有高風險人士可打3劑。

▲▼中國科興疫苗。（圖／CFP）

▲研究：科興疫苗打3劑也不夠抵抗Omicron。（圖／CFP）

但香港大學及中文大學醫學院23日發布的聯合研究指出，打兩劑復必泰疫苗後，中和Omicron的抗體反應非常低，需要追打第3劑復必泰，或兩劑科興疫苗後追打復必泰才足夠抵禦。

研究並指出，3劑都是接種科興疫苗的人士，沒有足夠抗體水準抵抗Omicron。

報導引述參與研究的港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士指出，已接種兩劑復必泰或科興疫苗的人士，應在接種第2劑後約6個月打第3劑，以確保抗體足以抵抗Omicron。

香港電台報導也引述參與研究的政府防疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，數據顯示第3劑接種復必泰疫苗的保護率較科興高，但強調會尊重不同人的決定。

科興是中國國產滅活疫苗，中國迄今追加第3劑疫苗仍未開放混打，絕大多數已打兩劑滅活疫苗的民眾，仍繼續追加第3劑滅活疫苗。

澎湃新聞報導，中國國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科23日透過微信公眾號發文稱，中國第一篇經國際同行評議的疫苗加強接種對抗Omicron的數據公布。

華山感染科團隊在研究中發現，兩劑疫苗針對Omicron的抗體滴度下降較為明顯，中和抗體滴度下降至6.04。兩劑疫苗接種後14天，80%的血清標本對Omicron的中和抗體滴度都低於檢測下限。

對此，該團隊近日在全球範圍內首次評估了兩劑滅活疫苗接種受試者，第3劑同源加強受試者及第3劑混打重組蛋白疫苗加強受試者血清對Omicron的中和能力。

研究結果顯示，在滅活疫苗同源打第3劑14天後，血清中對疫苗原始株、Delta以及Omicron的中和抗體滴度分別提升到285.6、250.8和48.73。如果用重組蛋白疫苗混打第3針14天後，血清中對原始株、Delta以及Omicron的中和抗體滴度分別提升到1436、1501和95.86。

研究還證實，在兩劑滅活疫苗的基礎上，同源和異源的第3劑加強分別將人體對於Omicron的中和能力提升了8.07倍和15.87倍。

綜合上述研究顯示，加強疫苗接種（第3劑）可部分減少人體Omicron中和抗體水準下降的比例，提升群體對於Omicron的保護力。但Omicron相較於其他變異株仍更容易發生逃逸。這預示著未來全面接種第3劑後，病毒仍可能會維持一定水準的傳播。

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