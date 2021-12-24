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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逛街挑禮物送陳佩琪　柯文哲不忘「逆時鐘」

▲台北市長柯文哲回應「台北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

聖誕節將在本周末到來，台北市長柯文哲特地到西門町的紅樓參觀，宣傳當地特有的特色攤販經濟外，也順道逛接挑禮物送給陳佩琪。有趣的是，柯文哲除了挑選圍巾要送給陳佩琪外，也挑了一個時鐘擺飾，還開玩笑說，要改成「逆時鐘」。

發言人陳智菡問到，走進紅樓有沒有覺得變熱鬧了？柯文哲表示，西門町的人氣慢慢回復，，且從12月起都有一連串的活動，從青山王祭到台北燈節，有一連串的活動，人留代表金留，看是否能讓萬華的買氣回升。

而接著聖誕節將到，被問到是否有送禮物給妻子陳佩琪？柯文哲竟直言，「沒有，因為每天都見得到」，最多就是寄賀年卡給同事。

柯文哲笑說，幕僚拜託他不要再當氣氛殺手了，還特地來到西門町挑禮物，幫萬華振興買氣，也順便把我的熊好券 都花光光。柯左思右想，買了一個順時鐘擺飾、一條很溫暖的圍巾，還親手作一個機器人，最後選擇了圍巾要送給陳佩琪。

特別的是，當介紹到順時鐘的擺飾時，柯文哲雖然應要求拿起時鐘，但仍忍不住表示，「回去改成逆時鐘」。

接著走到喀什米爾編織的攤位，老闆在介紹存手工編織物的沿革時，柯文哲還笑說，陳佩琪惠很慶幸活在台灣，台北市是亞洲最開放的城市，國中生可以免費領衛生棉，更是全亞洲第一個通過同性婚姻法令的國家。

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