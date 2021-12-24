西安封城頂1度低溫做PCR　住戶半夜3點還在排隊「大聲公喊整夜」

記者黃翊婷／綜合報導

大陸陝西西安市自23日零時起封城，截至23日下午1時統計，西安市累計已有234例新冠肺炎本土病例。當地民眾透過微博分享現況，不少人表示凌晨3時許被叫醒去做PCR核酸檢測，大家頂著1度的低溫排隊，工作人員也是整夜未睡，有的人快到了又被通知不做了，有的人則是抱怨排到又冷又餓又累。

▲西安市民半夜被叫去做核酸檢測。（圖／翻攝自微博／She_is_INTJ）

微博用戶「割了韭菜再長唄」23日深夜11時許PO文表示社區已經封鎖，本來想說等人來敲門通知再下樓去做核酸檢測，但等了一天都沒有結果，直到晚上10時說是小孩可以先做，但有人帶著孩子排了2個小時的隊，又突然說沒設備不做了；接著大家繼續等，24日凌晨3時保全來敲門通知做核酸，出門時路上很多人，應該也都是被叫起來的，結果還沒走到檢測地點又被通知不做了，「搞什麼啊！」

▲有市民抱怨被通知做核酸，人都出門又說不做了。（圖／翻攝自微博／割了韭菜再長唄）

另一名微博用戶「SunnieFreak」同樣也是在凌晨3時被喊下樓做核酸，當時已經沒幾個人在排隊，還聽見負責人說1號樓有1個人正在趕來、2號樓有個帶孩子的正在下樓，請工作人員再等等，當下氣溫1度，「大家都不容易啊，辛苦了。」微博用戶「壹璐Yn_cL」則是從下午3時等到隔日凌晨1時許，她感慨，人生第一次坐救護車是被送去做核酸，一個社區換過一個，將近凌晨2時仍有很多人在排隊，真的是又冷又餓又累，希望疫情能趕快結束。

▼▲民眾頂著1度低溫排隊。（圖／翻攝自微博／SunnieFreak）

微博用戶「She_is_INTJ」則表示，23日下午3時被叫去做核酸，結果沒做成，說是隔天再來，但晚上9時30芬又被通知一次，排了1個小時隊仍沒做成，說是只給小孩做，凌晨0時結束，結果24日凌晨1時30分又用大聲公緊急通知所有人下樓做核酸，直到凌晨3時12分仍在喊「沒做核酸的趕緊下來」，「醫護人員很辛苦，老百姓也不是猴啊。」而直到清晨5時許，仍有網友陸續回報，西安市民還在排隊做核酸，「這個點被拉下來做核酸，看見工作人員半夜一家家敲門真的破防了，好起來吧西安。」

▼▲有部分市民抱怨工作人員沒有做好個人防護。

此外，還有網友聲稱，西安很多社區做核酸檢測不消毒，完全就是在給病毒傳播創造條件，居民提醒卻遭質疑反對，「核酸檢測測了個寂寞，還不如不測。」另一名網友也抱怨，「做核酸檢測的工作人員很辛苦，大家都知道，但是也不能敷衍啊。你自己做好防護，也要關心一下別人啊，做完上一個不對手進行消毒，那樣一輪一輪的核酸檢測又（有）什麼意義？只是增加了感染的風險而已。」

而陸媒《華商網》報導，陝西咸陽張姓女大生因為排隊做核酸檢測，錯過考研申請借考的訊息，加上接下來還有連續3天的碩士招考，當地相關單位該怎麼處理，目前陝西省教育考試院尚未做出正式回應。