想戒菸可改抽電子煙？南投衛生局：含尼古丁易成癮反更難戒

▲電子煙危害大，南投縣政府呼籲勿違法輸入製造販售。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

民眾吸食電子煙之風漸盛，因其帶有甜味、薄荷味或其他特殊香味，容易吸引追求時尚的年輕朋友及想戒菸的煙友購用，但南投縣衛生局提醒，電子煙含尼古丁、反易致成癮而難以戒除，危害健康疑慮更大，且國內迄今並無任何廠商申請電子煙產品之藥品許可證，亦即輸入製造販售都是違法，切勿觸法或好奇冒險嘗試。

縣府衛生局長陳南松指出，市售電子煙雖不含焦油，但仍含有尼古丁成份，研究指出尼古丁暴露可能讓大腦更容易對其他物質成癮，反而增加戒菸難度；其中添加的化學香料經過高溫霧化，也可能產生有毒致癌物質，對健康的傷害甚至比傳統菸還大。

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另據《藥事法》規定，含「尼古丁」產品為「藥物」，須依規定向衛福部食藥署申請查驗登記、取得藥品許可證，才能製造、輸入，目前國內尚無任何廠商申請電子煙產品之藥品許可證，未獲藥證者屬同法第20條之偽藥（未經核准，擅自製造），或同法第22條第1項第2款之禁藥（未經核准，擅自輸入）；依同法第82、83條規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，最高可處10年徒刑、併科1億元罰金，販賣者最高可處7年徒刑、併科5千萬元罰金。

此外，不含「尼古丁」產品依《藥事法》第69條，不得為醫療效能之標示或宣傳，如電子煙宣稱具「幫助戒菸」、「減少菸癮」或「減輕戒斷症狀效果」等療效即屬違法，可處60萬至2500萬元罰緩，其違法物品沒入銷燬；縣府衛生局提醒民眾，想戒菸應尋求醫師及專業人員協助，正確治療才能成功。



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