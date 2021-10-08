吳宇軒／進口電子煙液恐犯輸入禁藥罪

▲未經許可進口的電子煙液是含有尼古丁成分之煙液，除了傷身，還會觸犯《藥事法》而遭移送法辦。（圖／達志影像／美聯社）

「吸菸，有害健康」是一句耳熟能詳的警語，而香菸也普遍存在於你我生活之中，成年人在隨處可見的便利商店均能輕易買到香菸，但是香菸所含的尼古丁成分對於健康有著極大的危害，導致口腔癌、喉癌等影響健康之重大疾病，卻也是不爭的事實。

時下電子煙的興起，癮君子除了追求時髦外，恐怕誤以為電子煙比較不傷身體健康，其實也是錯誤的想像。如果電子煙液含有尼古丁成分，對於身體健康的危害也是一樣的，並不會有所改變，而且如果癮君子想要追求一時的新奇，希望標新立異從國外進口各式各樣的電子煙液，就必須注意到相關的法律規範。假如未經許可進口的電子煙液是含有尼古丁成分之煙液，那麼除了吸菸傷害身體健康之外，同時也會有觸犯我國《藥事法》而遭移送法辦的風險。

依照我國《藥事法》第82條的規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，處十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣二億元以下罰金；致重傷者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億五千萬元以下罰金。因過失犯第一項之罪者，處三年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一千萬元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。

而含有尼古丁成分之煙液，依照我國國民健康署召開相關主管機關，針對電子煙產品管理相關問題諮詢會議結論認為，含有尼古丁成分之煙液應列為藥品加以管理。因此含尼古丁成分之煙液，既然經列為藥品加以管理，則不管輸入或是製造含有尼古丁成分之煙液，均須符合我國《藥事法》關於藥品管理之相關規範，否則就是偽藥或禁藥。因此，癮君子如果想要追求一時的新奇，而擅自未經核准即從國外輸入未經許可的含尼古丁成分之電子煙液，顯然會觸犯我國《藥事法》第82條的規定，而將遭受刑事法律的處罰。

在此奉勸癮君子們為了自己及家人的健康著想，早日戒菸，以免吸菸傷了身體，也損了荷包。萬一從國外擅自輸入含有尼古丁成分之煙液時，經檢警查獲時，又要面臨刑事犯罪的處罰，真可說是得不償失。

好文推薦

吳宇軒／肇逃修正 無過失致死傷仍有罰則

吳宇軒／網拍盜圖小心還沒賺錢就被抓

吳宇軒／《營業秘密法》到底有什麼「秘密」

●吳宇軒，彰化地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。