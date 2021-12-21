看準單身男急著找伴　靚女「奶奶心臟裝支架」騙他141萬

▲桃園市許姓女子從2019年2月間認識林姓男子，利用其亟欲擺脫單身，竟以「奶奶心臟裝支架」、「妹妹要動手術」等藉口，詐得141萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓女子於2019年2月間認識林姓男子，獲悉林男亟欲擺脫單身男與其交往之感情弱點，見林男上鉤後，先後以「奶奶心臟裝支架」、「妹妹要動手術」等藉口哭窮，林男多次以2萬、3萬元最多單筆25萬元匯款給許女，總計141萬餘元，林男後來察覺許女竟與另名男子同居憤而報警提告；桃檢複訊時，許女坦承犯行，檢方偵結依詐欺罪嫌提起公訴。

檢警調查，27歲的許姓女子在2019年2月間認識林姓男子，許女疑缺錢花用，見林男亟欲覓得女性伴侶，利用其感情上之弱點虛以尾蛇，先後以「奶奶心臟裝支架」、「妹妹乳癌要動手術」等藉口向林男哭窮，林男心疼之餘從2019年2月至同年12月間共匯款68次，從單筆數千元至25萬元不等。

林男後來察覺，許女與其交往同時，竟還與廖姓男子同居，更查出許女謊稱「奶奶生病」、「妹妹乳癌動手術」諸多藉口都是假的，憤而報警提告。

許女在桃檢複訊時坦承犯行，對於林男在Line所指，「妹妹流產、乳癌要動手術」等都是騙人的，林男則提出匯款證明佐證；檢方根據許女共詐得141萬餘元款項，其詐得款項均用於支付日常生活用品、刷卡費用、治裝費、家人保險費、律師費等費用與借款周轉等，檢方偵結依詐欺罪嫌將許女提起公訴。

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