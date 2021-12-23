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「1人1公斤，溫泉亮晶晶」　卑南鄉辦環境清理活動

▲舉辦1人1公斤，溫泉亮晶晶，環境清理活動，為2日聖誕活動做準備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲舉辦1人1公斤，溫泉亮晶晶，環境清理活動，為2日聖誕活動做準備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉1年1度的聖誕節活動將在25日展開，為帶給旅客最美好的溫泉印象，卑南鄉公所23日於知本溫泉舉辦「1人1公斤，溫泉亮晶晶」環境清理活動，邀請社區與溫泉業者一同整理公共區域。溫泉村長黃金定、鄉代會副主席楊益誠、以及各飯店業者如知本老爺、金聯世紀、富野、高野、知本社區發展協會、蕎麟旅行社等也紛紛派員響應，總計150餘人參與，每清理1公斤就可向卑南鄉公所兌換衛生紙1串。

卑南鄉鄉長許文獻表示，感謝業者與鄉親共襄盛舉，溫泉的環境大家都非常重視，看到旅客回流公所也把握機會將聖誕樹及最受歡迎的聖誕節活動放在溫泉，希望大家齊心協力一同擦亮溫泉這塊招牌。這次的活動主題是聖誕樂園，將過往在新北耶誕城的遊樂設施直接帶到溫泉來，並且將活動時間延長為2天，讓小朋友可以玩得盡興。

「歡聚聖誕迎新年」活動將在知本溫泉辦理2天，12月25至26日上午9點至下午5點捐贈1張未兌獎發票即可入場免費暢玩。活動場地中央設有16米高聖誕樹，將在25日晚上6點辦理點燈儀式，讓旅客進入知本溫泉即可感受到聖誕氣氛，遊樂設施也將同步開放至晚間9點讓點燈民眾。

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