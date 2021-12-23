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「常被人家說漂亮！」妹子嘆太乖才沒人追　網邪惡歪樓：有誤解？

▲▼泡澡,正妹,性感,浴缸（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO長相優勢，但懷疑自己太乖才單身。非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃可昀／綜合報導

外表亮眼但是個性很乖又害羞，這種女生反而交不到男友？一名女子自稱，常常會有人稱讚她「漂亮」，看起來個性很乖很溫和，加上她本身比較害羞，遇到異性都會躲起來，害她至今仍沒有對象，長得漂亮也沒用，「被動又很乖的女生是不是註定單身？」

原PO在Dcard表示，「我常常被人家說漂亮，但家裡很傳統所以給人一種很乖的氣息」，可能是自己個性太單純，生活圈也很簡單，平時和異性互動內心都十分緊張，「尤其有興趣的會緊張到寧願躲起來」，但這症頭只限定遇到喜歡的男生，如果是沒興趣的男生她就處得很自在，「常聽到別人稱漂亮，但不敢追」，想問是不是自己太乖又被動，才導致沒有桃花上門呢？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友覺得關鍵是原PO不擅長和異性相處。（圖／翻攝自Dcard）

網友認為，外表並不是脫單主因，原PO雖然長相加分，但「不太會跟異性互動」才是單身關鍵，「不太會跟異性互動才是你單身的原因，多認識人累積經驗，會比較放得開」、「不太準…如果真的沒人追高機率只是自戀」、「氣質很重要，容易吸引到異性」、「有興趣那就不要躲，主動一點又不會少塊肉，你躲起來對方以為是被討厭欸。」

此外，網友也對原PO自稱漂亮充滿好奇，紛紛在底下歪樓，「沒有圖我都不相信」、「長得漂亮還很困擾？那些被說長得很善良的不就要好難過了」、「早餐店阿姨也說我很帥啊」、「每次看到這種文章都會覺得，真的漂亮的話應該不太會有這種困擾吧XDDD」、「有一種漂亮叫作別人都說我漂亮」、「長得漂亮絕對不會單身，會一直單身一定是對漂亮有什麼誤解。」

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