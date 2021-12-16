44歲男年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍：不要再連繫

▲男子創業有成，但年過40仍找不到對象。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者廖翊慈／綜合報導

現代人晚婚的原因很多，除了經濟因素，有時是因為某些性格上的缺陷，才會遲遲找不到對象。日本媒體最近就報導了一起案例，一名創業有成、年過40的男子，因自身的性格問題，導致成為大多數女性的拒絕往來戶。

根據日媒「現代ビジネス」報導，一位化名為千春的44歲單身男性，原是IT產業的上班族，在東京工作了10年，後來自行出來創業，公司營運狀況也都順利上軌道，目前年收入超過千萬日圓（約新台幣243萬元），家中父母一直心繫他的終身大事，希望他能趕快結婚。

千春也想過要結婚生子，並嘗試找尋過對象，並透過婚友社進行相親。千春待相親結束後，向婚友社表示，過程非常順利，很期待與女方下一次的約會，但女方卻告知婚友社，「請他不要再連繫我了」，令千春非常錯愕，女方甚至坦言，「非常不喜歡他的談吐過程！」婚友社表示，鮮少有人會在第一次見面後，直接坦白對於對象的觀感，但千春先生卻不以為意，「沒關係，畢竟我是一個相當優秀的人」。

▲「多金的性格」讓千春誤認為自己很有女人緣。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

婚友社詢問千春對於女方的第一印象時，他卻回答，「我其實不太清楚」，因為相親過程中，千春不斷訴說著自己的理想抱負，無暇聆聽女方的自我介紹，滔滔不絕的程度讓女方難以起身去廁所。婚友社分析，如此自大的行為是女方拒絕他的第一個原因。接著詢問千春的聊天內容，他表示，「雖然我的事業步入正軌，但我還不滿足，所以我希望結婚後她能負責家中所有事務，包括照顧孩子們」，但在女性意識抬頭的時代，「男主外，女主內」的大男人主義，是千春被女方拒絕的第二個原因。

報導最後分析，千春先生平常身旁不缺漂亮的女性，因為他只需要多花些錢，就能邀請到漂亮的女伴陪他出席活動，這導致他一直有「自己很受歡迎」的錯覺，甚至在婚友社詢問理想型時，他回答「像模特兒般的女性」。因此，千春自始至終都沒有能長久交往的女性，「多金性格」成了他感情路上最大的阻礙。