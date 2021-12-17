大學神秘魔咒！大二女焦慮「離耶誕節只剩1周」　網：菜雞急什麼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女大生焦急發文，表示上大學前就聽聞有個魔咒，若大二耶誕節前還未脫魯，就會單身到畢業，眼看距離期限只剩1周，讓她不知如何是好。對此，不少學長姊笑吐槽，「說真的，找對象不要急，急著交往，結局不好的機率很高」、「安啦！我大三跟我朋友才在一起」。

女大生在Dcard發文娓娓道來，大一時，系上男女比例有點懸殊，於是她加入社團，結果上學期過去了，完全沒有來電對象；直到下學期，總算有點進度，在通識課上認識一位學長，他們很常去咖啡廳、吃宵夜，「彼此都蠻熟悉之後，疫情來了...學長回家，我也回家了，雖然偶爾傳訊息，但還是比不上見面來得讓人動心，我剛萌芽的小小曖昧就此終結。」

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就這樣來到大二，好不容易回到校園，結果不知不覺12月了，她不由得緊張，「下禮拜就是耶誕節，大二的我還沒脫魯，是不是就要魯4年了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

原po直言，其實早在上大學前，就有聽過傳說中的大學生魔咒，「但那時候覺得自己不可能到了大二還沒交男友，早知道當初不要如此有自信，有沒有大二的人們跟我有一樣的焦慮。」

po文引來大票老鳥笑回，「畢業出社會再來發文」、「不要太擔心這個啦，大三大四才交到的大有人在」、「別急，這魔咒很靈的，妳畢業前一定交不到男朋友了，好好專心讀書準備找工作吧」、「才大二擔心毛啊X」、「欸我一堆朋友都是差不多大四開始才脫魯的，體感脫魯潮差不多就是大一跟大四畢業」、「沒事大四老屁股，還單著，路過」、「大二菜雞急什麼」、「大四的我親測，傳說是真的」。