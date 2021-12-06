她2年狂換33男友　交往分手驚人紀錄曝光！同天和2男在一起

▲女子交往過的男友中，最小年齡14歲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子外傳在2年內交了33名男友，男友年齡從14歲至25歲不等，甚至還可以在同一個晚上與2名男子確認戀愛關係。如今她的戀愛紀錄簿也流出，可見所有在一起和分手的時間，都被完整寫下來。

▲依據紀錄簿，女子2011年11月至2013年10月期間，至少與33名男子談過戀愛 。（圖／翻攝自中國報）

中國報報導，這名女子在2011年11月至2013年10月期間，至少與33名男子談過戀愛，依據紀錄簿的內容，平均不到1個月就會換男友。

這引起許多網友熱烈討論，納悶這名女子如何辦到這件事，堪稱時間管理大師，「我其實很好奇米祖和伊里亞是否知道，她在2013年1月29日那天，同時和他們見面」。另有人認為，把談戀愛開始及分手確切時間紀錄下來的作法相當有效率。

不過此篇文章並未提及女子的真實年齡，女子居住地點也有待確認。

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