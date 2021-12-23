研究：第3劑選「mRNA疫苗」抗Omicron效力顯著增加　最新數據曝光

▲丹麥研究顯示，第三劑施打mRNA疫苗，對抗Omicron效力顯著增加。（圖／記者湯興漢攝）



記者吳美依／編譯

丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut）22日發表最新研究指出，第3劑選擇施打BNT、莫德納此二款mRNA疫苗，能夠「顯著增加」對抗Omicron的防護力。研究團隊表示，「有鑑於Omicron病例可能指數成長，此發現突顯大範圍推廣接種及加強針的必要性。」

《路透社》報導，研究團隊發現，與未接種者相比，近期接種第2劑BNT、莫德納的族群，對抗Omicron效力分別為55.2％及36.7％，此效力卻將在5個月內迅速減弱；但是，與僅接種2劑者相比，14至44天前施打BNT加強針的60歲以上族群，防護力能再次升高至54.6%。

研究團隊於今年11月20日至12月12日，分析300萬名丹麥人相關數據，旨在探究mRNA疫苗對抗Delta及更具傳染性的Omicron變異株之效力。論文寫道，「針對Omicron，BNT及莫德納疫苗的主要防護力將隨時間推移而迅速下降，但加強針提供顯著的防護力增加。」

此論文尚未經過同儕審查，但與英國近期另一項研究結果相符；後者數據顯示，對抗Omircron時，2劑BNT的防護力隨時間迅速降低，但施打第3劑後再度增加。

第3劑疫苗強在哪？2大關鍵「效果更勝前2劑」 抗Omicron更有力

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》