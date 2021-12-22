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第3劑後天起全民開放！專家解答5大QA「怎麼挑疫苗」一次看

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布12/24起第三劑開放BNT、高端接種。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／整理報導

考量國內外疫情風險，中央流行疫情指揮中心指出，衛生福利部預防接種諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議調整台灣疫苗接種策略，第三劑盼能全民施打。在施打加強劑前，究竟有哪些注意事項要留意？《ETtoday新聞雲》列出5大QA，供民眾解惑。

Q1：誰可施打第三劑疫苗？

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A：已完整施打兩劑新冠疫苗，且滿5個月條件之18歲以上民眾皆可追加接種。此外，經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑(additional dose)，與第二劑間隔至少28天，建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)。

指揮中心專家小組委員李秉穎解釋，對免疫功能不全者來說，疫苗的抗體反應會低於一般正常人，因此「第三劑只能算是他的基礎劑」我們用疫苗建立最基本的地基，讓他能維持一定時間的保護力。

免疫不全及免疫力低下病人如下：
(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
(二)器官移植患者/幹細胞移植患者
(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者
(四)血液透析患者
(五)HIV陽性患者
(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者
(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

Q2：何時可開始施打？怎麼預約？全部廠牌都能打到嗎？

A：除了現行已開放的莫德納疫苗外，12/24起開放BNT、高端也可供第三劑施打，民眾透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，亦可至前述院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。

Q3：第三劑疫苗廠牌怎麼選？

A：ACIP建議，優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)，以獲得充足之免疫保護力。李秉穎也說，國內5個研究單位對各種不同疫苗廠牌組合都進行混打試驗，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。

不過，指揮官陳時中日前也曾提醒，第三劑不贊成mRNA疫苗互混打。他舉例，若第1、2劑打莫德納者，第3劑不建議打BNT疫苗；另外，若是前兩劑施打莫德納或BNT等mRNA疫苗，第3劑則不建議混打AZ疫苗。

Q4：疫苗不同廠牌的接種劑量為何？

A：莫德納／半劑量（0.25ml）

BNT／全劑量（0.3ml）

高端／全劑量（0.5ml）

Q5：第三劑副作用有哪些？

A：李秉穎提到，發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛等輕微不良反應，發生率與原本的疫苗相同，也就是說，mRNA跟腺病毒疫苗的不良反應發生率會較高，如：發燒約是20、30%；至於mRNA引發的心肌炎或腺病毒疫苗可能出現的血栓，是罕見、百萬分之幾的發生率，因此在選擇疫苗時可列入考慮。

李秉穎指出，以安全性而言，包括發燒等不良反應發生率來看，蛋白疫苗確實比其他兩種疫苗還低一些。

▲▼疫苗說明「第三劑追加劑」。（圖／指揮中心提供）

▲第三劑追加劑相關資訊說明。（圖／指揮中心提供）

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