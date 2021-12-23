彰化國二女打BNT「身體左側無力」　住院19天不見好轉

▲彰化有國中生打BNT疫苗出現左肢無力。（圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市1所國中有1名女學生10月8日打完第一劑BNT後，身體左側漸漸出現無力異常情形，未料2周後狀況加劇，於12月4日住進台中榮總至今仍住院治療中，家人憂心如焚，校長也前往醫院探視過學生，目前已經啟動關懷機制，並與家長保持密切連續。

校長指出，自10月開打BNT後，有2名學生有出現輕微症狀，這名女學生起初狀況不明顯，2周後左肢漸漸無力的情況加遽，家長於12月4日將她送台中榮總醫院院方進行26劑的免疫球蛋白治療，至今進入第19天仍未見好轉，上周六(18)日有與學校家長會長到醫院探視，也致贈慰問金，看到家長非常擔心小孩的狀況，更令人心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化國中生打BNT疫苗。（圖／ETtoday資料照）

9月23日彰化縣首日施打BNT，有4名學生出現皮膚發癢過敏皮膚過敏、暈針、喉嚨卡卡不順及冒冷汗血壓降低送到最近的醫院治療，另外有2名學生則是因為手會麻及因緊張心跳加速，留在活動中心觀察，並請家長到場。

日前彰化二林鎮1名國二男學生，10月1日注射BNT疫苗後頭痛，隔天便出現四肢無力、麻痺等症狀，還住進加護病房治療，最後注射了33支免疫球蛋白症狀才改善，洪父焦急萬分，認為兒子的症狀與疫苗注射有關，校方前往探視關懷後，已為洪生申請預防接種受害救濟。

▲彰化國中生打BNT疫苗。（圖／ETtoday資料照）