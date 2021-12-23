快訊／開放核食「沒有時間表」　吳釗燮：有核輻射食品都不能進來

記者呂晏慈／台北報導

隨著4大公投落幕，核食進口議題再度浮上檯面。外交部長吳釗燮今（23日）上午赴立法院備詢前受訪說，「核食」的概念很不好，因為任何有遭受核輻射污染的食品通通不能進口，另針對日本食品進口議題，我方跟日方一直都在接觸，但「沒有時間表」。

▲外交部長吳釗燮受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未到。

吳釗燮今天上午赴立法院外交及國防委員會備詢前，被媒體問及進口「核食」議題，直言有關於「日本福島地區食品進口」問題，首先要做一個澄清，政府嚴格把關食安，「任何有遭受到核輻射污染的食品通通都不能進來，所以進來的都不能夠叫做核食」。

吳釗燮說，有關於日本食品進口問題，只要符合安全標準的部分，經過非常嚴格的檢驗，到目前為止，沒有任何一件食品超標，不管是行政院長蘇貞昌或者總統府都一再說明，政府會照顧國人的食安，這部分請大家放心，檢查食品安全問題的時候，也要依照國際標準、依照科學證據，這才是國人之福。

媒體追問，開放日本「核食」就可以加入CPTPP嗎？吳釗燮說，「核食」的概念很不好，因為進到台灣來的，一定是檢驗合格，而且沒有核輻射污染的食品，有關於日本食品進口的問題，「我們跟日本之間都一直在接觸，但還沒有正式在談，所以這件事情也沒有時間表」。

