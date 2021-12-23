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吳釗燮稱謝長廷因公請假缺席備詢　陳以信不滿：代表比部長大？

▲▼立法院外交國防委員會 邀請外交部長吳釗燮專案報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

4大公投結果上周出爐，立法院外交及國防委員會今（23日）邀請外交部長吳釗燮與駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未出席，引發國民黨立委質疑「不尊重國會」。對此，吳釗燮會前受訪解釋，此次謝長廷是因公請假，因為立法院臨時通知，有些行程無法更動所以請假。

吳釗燮今天上午受訪表示，謝長廷依照規定請假回台，一切都依照請假規定，但這次因為立法院臨時通知，謝長廷有些行程沒有辦法更動，所以向委員會請假，「涉及到公務的話有一些機密，不方便回答（行程）」。

媒體追問，若是謝長廷還要再待一段時間，立法院再次邀請他的話，是否有可能出席？吳釗燮說，相信這個謝長廷應該可以考慮。

不過，國民黨籍召委陳以信在開會確認出席名單時，大表不滿地說，「請假？我沒有准假為什麼沒來？在哪裏？」部長臨時通知就可以來，為什麼大使臨時通知不能來，「他（謝長廷）比你（吳釗燮）還大？」

國民黨立委溫玉霞質詢時也說，謝長廷是不是「太上皇」所以說不來就不用來？還是部長管不動他？吳釗燮直言，因為立法院是臨時通知，謝長廷有些公務行程調整不過來，所以不克出席；溫批評，謝長廷過去多次受邀回台備詢，但都未返國，實在不尊重國會。

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