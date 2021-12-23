快訊／吳釗燮：不該貼「核食」標籤　「跟萊豬一樣要依照國際標準」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本福島5縣市食品進口議題浮上檯面，外交部長吳釗燮今（23日）在立法院備詢時表示，不應該將其貼上「核食」標籤，「有關日本食品進口的問題，跟萊豬的問題一樣，要依照國際標準，要有科學證據」。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮與駐日代表謝長廷報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」，但謝長廷請假未到。

民進黨立委趙天麟今天質詢時問及，台日友誼有口罩、疫苗等「善的循環」，日本對台灣非常友善，前首相安倍晉三甚至說「台灣有事就是日本有事」，不過，很多人直接把福島5縣市食品與「核食」連結，吳釗燮是否認同這種說法？

吳釗燮直言，非常不認同「核食」這種說法，核食是指受到核輻射污染的食品，這在美國、歐盟、台灣都不能使用，但過去這段時間，政府嚴格抽查從日本進口的食品，沒有一件超標，「如果沒有任何污染的食品，依照國際貿易規則，是應該開放進口」。

吳釗燮說，「有關日本食品進口的問題，跟萊豬的問題一樣，要依照國際標準，要有科學證據，不能夠貼一個符號說『這個是核食』所以全部不能讓它進口」，這種態度會造成台日貿易挫折。

吳釗燮也說，目前僅以地域限制日本食品進口的國家，只剩下台灣和中國；趙天麟幫腔說，中國正在與日方洽談開放，台灣千萬不能變成「全世界最後一個開放的國家」。

吳釗燮補充，食安的標準是有科學證據的，必須要符合國際標準和科學證據，再來處理食安這個問題。