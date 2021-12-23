桃園婦花65萬買保健食品「成為大股東」　警大實習生即時阻詐

▲鍾姓婦人誤信傳銷詐騙前往銀行款，員警前往攔阻。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市67歲鍾姓婦人誤信友人，掉入老鼠會傳銷詐騙，前往金銀行欲滙65萬元購買保健食品成為公司大股東，行員及時通報警員當場阻詐，戳破傳銷高獲利假象，實則血本無歸；陪同出勤的警大實習生蘇筱婷也感到即時阻詐很有成就感，期許警職工作能幫到更多民眾。

▲▼警大實習生蘇筱婷陪同學長及時勸阻鍾姓婦人滙款。（圖／桃園警分局提供）

中壢分局興國派出所警員楊國弘、粘書豪與警大實習生蘇筱婷日前擔服巡邏勤務時接獲台灣中小企銀新明分行銀行行員通報有一名婦人欲匯款65萬新台幣購買保健食品，因購物金額龐大，行員擔心婦人遭詐騙，因此通報警方。

經警方到場了解，鍾姓婦人表示，經由朋友介紹認識一間公司負責人，此負責人稱可透過購買公司的產品獲得公司的股權，並稱買越多產品就能越快成為公司的大股東，因此她欲想匯款65萬元購買產品立即成為大股東賺更多的錢。

員警便耐心向婦人解釋，此為典型的老鼠會詐騙，現今很多詐騙手法，透過傳銷手段賺取旗下會員的紅利、反饋，當歹徒錢賺飽後便跑路，這就是典型的龐氏騙局，婦人聽後恍然大悟，打消匯款的念頭。

陪同的警大實習生蘇筱婷也跟著學長們一同出勤即時攔阻詐騙，並告知鍾婦不要因小失大，看到鍾婦不滙款後，她覺得很有成就感，也期許日後警職工作上能幫助到更多民眾。