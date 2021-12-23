新化警埋伏緝獲車手　1日阻詐兩詐騙案金額逾百萬　

▲台南市新化分局查處山上郵局之詐騙案，經員警查獲人頭戶楊姓女子及埋伏逮捕王姓車手，迫使詐騙集團犯罪行徑無所遁形，成功阻詐金額逾百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局，22日1天內連阻兩詐騙案，其中於山上郵局之詐騙案，經員警查獲人頭戶楊姓女子及埋伏成功逮捕王姓車手，迫使詐騙集團犯罪行徑無所遁形，成功阻詐金額逾百萬元。



新化分局山上分駐所於22日接獲山上郵局來電表示，有民眾欲匯款疑似遭詐騙集團詐欺，副所長林政輝、巡佐楊錦煌，馬上趕赴現場查處，發現係詐騙集團叫被詐騙人將新台幣99萬5千元匯入楊姓女子帳戶，並指示楊女將其中85萬元提出，會有人與其聯絡交付，楊女從中可抽得新台幣1萬9千元佣金。

警方經通知楊女到案說明，研判楊女僅為受詐騙集團利用人頭，新化分局長指示立即組成專案小組，專案人員掌握楊嫌與詐騙集團聯繫管道後，續追查王姓車手出面取贓款後將其埋伏逮捕，王嫌坦承以2500元代價受雇詐騙集團取款，並扣得作案手機1支，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。



無獨有偶，新化分局知義派出所亦於22日成功阻詐18000元，36歲黃姓被害人，22日至新化區知母義7-11超商購買遊戲點數4筆，共計新台幣18000元，欲至櫃檯繳錢時，超商店員發覺疑似詐騙案件，故意拖延被害人繳款並通報員警前往處理，巡佐邱銘孝、警員蘇錦修獲悉後到場與被害人溝通後確認係屬詐騙案件無誤，因被害人堅信不是遭詐騙，只好先將被害人帶回所內瞭解詳情。

經突破心防，黃姓被害人始透露於通訊軟體LINE認識網友小甜，並想與他見面吃飯，被害人不疑有他，依其指示於21日晚上7時24分，至台南市北區和緯路2段252號和緯統一超商購買遊戲點數新台幣13000元，並拍照點數序號、密碼給對方，22日再前往知母義統一超商欲再購買遊戲點數，經警方向被害人表示此為假交友真詐財詐騙手法，被害人始相信已遭詐騙13000元。

新化警分局表示，感謝郵局及超商店員熱心且具高警覺心，協助警方防止民眾遭詐騙；現網路交友等詐騙老梗層出不窮，經警方宣導雖有成效，但仍有不少民眾遭受詐騙成功，造成財產損失，新化警分局秉持「打擊詐欺集團保護民眾財產」是警察任務更是使命，持續全力以赴，保障民眾財產安全。