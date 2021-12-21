四叉貓接詐騙電話　一招「匯款神操作」幫了3人…警察打來道謝

▲四叉貓接到詐騙電話，一招匯款神操作，幫了3人。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）



記者柯振中／綜合報導

近期詐騙猖獗，許多人都曾接過類似的電話。對此，網紅「四叉貓」分享，他2012年曾上網購買掃地機器人，隔沒幾週接到大陸口音的電話，被告知「信用卡設定錯誤」，沒想到他匯款1元，竟然因此幫到3個人，就連員警都致電感謝。

「四叉貓」劉宇席在臉書上分享，他2012年透過網路購買掃地機器人，隔沒幾週接到了大陸口音女子的電話，被告知「信用卡設定錯誤」，12期分期設定成購買12台。

劉宇席當下佯裝驚慌，詳細詢問該如何改回，聊了18分鐘以後，對方告知將請某行員致電，「電話號碼也虛擬成花X客服的電話」，他在偽客服人員的指示下，到郵局的提款機操作。

偽銀行人員告知劉宇席，按照指示操作，就能解除購買12台的設定，於是他真的到了附近的提款機，故意慢慢按，讓機台發出「請重新操作」的提示音，如此來回三次後，偽銀行人員已經感到不耐煩，開始要求「快點確認帳號」，不要造成行員困擾。

▼四叉貓接到詐騙電話，故意跑到機台慢慢操作，讓詐騙人員感到不耐煩。（示意圖／ETtoday資料照）



劉宇席玩夠了以後，往行員給的帳戶匯了1元，接著跑去附近的警局報案，告知「被詐騙16元」，等到製作完筆錄，員警就將詐騙帳戶凍結。

過了幾個星期，劉宇席突然接到員警的電話，原來對方是來表達謝意的，所幸報案及時，讓後面的受害者沒有成功將錢匯出，不過因為詐騙集團位在大陸，抓到的機率相當渺茫。

等到多年後抓到車手、判決書出爐，劉宇席才知道，包含他在內，被凍結的帳戶共有4名受害者，有些人買手機被騙，有的則是買電視被騙，他損失16元是最輕微的。

此外，對於為何詐騙集團使用的電話號碼，與銀行客服的電話號碼相同，劉宇席表示，有些集團來自國外，能夠自行設定號碼結尾。

劉宇席舉例說明，若詐騙集團將電話設定成146313168448「0225768000」，但早期的電話螢幕顯示來電號碼不夠長，因此用戶只會看見「0225768000」的數字，誤以為是銀行客服，才會受騙上當。

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