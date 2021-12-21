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切割原石詐騙新伎倆　南警及時攔阻詐騙百萬元

▲台南市警一分局文化派出所警員楊明雄、警員曾崇恩（左），成功攔阻老婦人被詐騙上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局文化派出所警員楊明雄、警員曾崇恩，成功攔阻老婦人被詐騙上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局文化所與金融機構行員熱心防詐，遇轄內七旬老婦人欲匯款美金37895元至對岸1家無法核實的翡翠顧問公司，購買一顆「原石」來台切割，預期於切開的石頭中獲取相當於翡翠的利潤，銀行經理與行員察覺有異，通報文化所員警到場勸阻老嫗匯款，成功保住民眾血汗錢。

▲台南市警一分局文化派出所警員楊明雄、警員曾崇恩（左），成功攔阻老婦人被詐騙上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局文化派出所警員楊明雄、警員曾崇恩於20日上午11時50分許接獲崇明路1家金融機構通報，疑似有民眾遭詐騙。員警到場關懷了解係胡姓女子日前於LINE上認識一自稱任職於雲南省翡翠顧問公司的女子，該女子於聊天過程推薦胡女購買一粒原石，並直指此石感覺價值不斐，並以錄影撬開該石一角取信胡女，且告知優惠價為美金37895元（折合新台幣105萬3727元）。胡女誤信該石之價值，便前往銀行欲匯款至指定之中國某銀行帳號。

▲台南市警一分局文化派出所警員楊明雄、警員曾崇恩（左），成功攔阻老婦人被詐騙上百萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經楊、曾二員向胡女耐心解說對岸時興的「猜石」，遭不少不法作案業者以視訊錄影開原石狀態、吹噓該石種水好及質地細膩，誘騙民眾購買「高風險才能高獲利」的原石來臺切割進而獲利。經員警向胡女逐一頗析，此詐騙伎倆，且完全無法查得該顧問公司的正派經營資料，胡女始恍然夢醒，停止匯款行為，成功保住辛苦積蓄。

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