外交部早掌握尼加拉瓜要斷交　2度約晤駐台大使李蜜娜遭推辭婉拒

▲尼加拉瓜前駐台大使李蜜娜。（資料照／翻攝總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜10日片面宣布與中華民國斷交，隨即和中華人民共和國復交。針對我方大使館撤離進度，外交部發言人歐江安21日表示已進入最後階段，大使李岳融已返抵台灣；另外，歐江安透露，外交部在尼加拉瓜宣布斷交前已充分掌握當時狀況，外交部次長俞大㵢3日曾召見尼加拉瓜大使李蜜娜（Mirna Mariela Rivera Andino），但之後2次約晤皆遭李密娜推辭婉拒。

尼加拉瓜與我國斷交後，要求我大使館人員於12月23日前全數撤離。針對撤館進度，歐江安21日在外交部例行性記者會上表示，目前各項撤館作業進入最後階段，李岳融已返抵台灣，其他技術團及大使館人員會於23日以前全數撤離；有關我國購置的大使館後續處置，外交部會在相關處理告一段落後，及待我國人員撤離之後，再報告相關訊息。

至於斷交前外交部有無召見尼加拉瓜大使？歐江安指出，外交部在尼加拉瓜宣布中止與我國外交關係之前，其實對當時狀況充分掌握；俞大㵢曾於12月3日召見李密娜，向她表達對相關情勢發展的嚴正關切，而之後外交部也曾兩度約晤李密娜，但遭推辭婉拒。

歐江安表示，外交部基於維護國家主權跟我國尊嚴，從12月10日起相應宣布終止與尼加拉瓜外交關係，全面停止雙邊合作計畫及援助計畫，並依據對等原則，通知尼加拉瓜駐台大使館人員於12月23日以前離境。

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