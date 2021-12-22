快訊／總預算案逕付二讀　江啟臣轟游錫堃可恥「憲政體制被糟蹋」

▲國民黨立委今在外交及國防委員會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會昨（21日）通過民進黨團提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，引發在野黨強烈不滿，批評「民主獨裁」。國民黨立委江啟臣今（22日）在外交及國防委員會程序發言時率先發難，痛批立法院長游錫堃對此隻字未提，且還不來外交及國防委員會開會，「可恥，國會議長可以這樣幹的喔？」

民進黨團昨在立法院院會提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。民進黨團為確保議事錄不被推翻，昨天上午開始在議場門口輪班排隊，確保掌握優先提案權。

立法院外交及國防委員會今天邀請邱國正等相關單位官員，針對「面對中共軍力提升我國戰備因應作為以及潛艦國造執行進程檢討」進行專案報告。

不過，江啟臣在程序發言階段率先發難，質疑「人民監督政府預算的權力可以被糟蹋、霸凌到這種地步」，憲政體制被一黨糟蹋到這種地步，大家居然還都沒有聲音，何況游錫堃還是這個委員會的委員，「居然沒有說半句話，可恥，國會議長可以這樣幹的喔？」並要立法院幕僚請游錫堃來開會。

江啟臣也說，原本國民黨召委陳以信預計在這禮拜將國防部預算送出委員會，但現在預算案直接被抽出，讓之前認真坐在這邊審查預算都是做白工，不曉得執政黨在急什麼？他痛批，以後立法院都不用開會了，因為到最後都是數人頭、投票決定，人民的國會難道就只有一黨代表嗎？其他政黨都不用代表人民審查預算嗎？

江啟臣並率領國民黨立委在會議室前抗議，高舉「民進黨！雙標黨！」、「破壞體制歷史罪人」等手舉牌表達不滿，並指立法院前院長蘇嘉全過去提出「委員會中心主義」，但現在卻把委員會審查當作垃圾、衛生紙，把預算案抽出逕付二讀，最後恐以包裹表決，一案包裹所有的案子。

對於藍營質疑，民進黨立委趙天麟會中反駁，國民黨團當初為了公投仇恨動員而拒審預算，導致最終無法在法定時間11月11日前完成預算審查，「早知如此何必當初」，就算今天快馬加鞭審完預算，也需要經過下周一確認議事錄、財委會再將審查報告送院會，就算下周加開院會，仍趕不及在過年前讓預算案三讀。

趙天麟說，若是預算審查延宕，恐將影響新編列的軍事投資、軍公教調薪、育嬰留職停薪補助、長照托嬰加碼、中小企業補助等預算，這是綁架民生預算，相當不恰當，「現在就是因為國民黨拖延，我們（民進黨團）不得不捍衛總預算，才要讓總預算案逕付二讀。」