拿200元買水煎包遭拒！　網曝原因....1種硬幣店家也不愛

▲你有拿過200元鈔票嗎？（示意圖／記者劉亭攝）

記者李芷萱／綜合報導

你遇過不收特定鈔票或硬幣的店家嗎？有人日前用200元紙鈔付款，沒想到店家先是拒收，隨後再把水煎包用丟的給他說不收錢，讓他傻眼直呼：「我不是乞丐」。這篇文章引發網友議論，有人覺得店家沒惡意只是請他吃，也有人認為不意外，指出某些店家除了200元紙鈔不愛，20元硬幣也不收，因為擔心誤認成50元。

原po在《爆廢公社》透露，高雄有一家賣水煎包的老店對客人很好，他也是老主顧，去消費時發現水煎包已經漲價至20元一顆，他則告訴店家他要兩個，並用200元紙鈔付款，不料店家不收200元紙鈔，「200不好用，有的客人也不要收」，並把水煎包「丟出來」要請他吃說不用錢。

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「當場我就傻了」，原po認為200元紙鈔也是現金，為什麼不收？加上店家的態度不佳，讓他感覺自己像乞丐，「我只是來買水煎包的顧客，卻受到店家如此不禮貌的對待，最後我還堅持付款，不接受乞丐般的污辱。」

對此，網友建議原po可以把200元紙鈔存進atm，就可以解決不好用的問題，也有人覺得下次不要再買就好，「1個賣到20元，還願意請你不收錢，應該是好吃生意不錯，老闆有自己個性原則」、「應該是把你當老主顧請你吃而已啦」、「你用零錢或百鈔付就好啦」，另外還有人指出，200元紙鈔很少在市面上流通，「還要拿去金融機構兌換，很不方便。可以理解店家不收」、「我曾經拿20元硬幣，便當店不收，說難以辨認，怕當成50元。」

▲20元硬幣跟50元硬幣外型相似。（示意圖／翻攝自中央銀行網站）