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家中櫃子突傳爆炸巨響　人夫打開「滿地黃」驚呆：第一次看到

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸在臉書PO文分享，10日在家中突然聽到櫃子裡傳來一聲爆炸聲，嚇了一大跳，經過檢查發現是過期的鳳梨罐頭爆開，讓他感到十分驚訝。這篇文章也釣出許多有相同經歷的網友，並紛紛留言表示，「過期的可樂也會爆」、「我曾經遇過狗罐頭爆炸」、「我被百香果原汁炸過」。

過期鳳梨罐頭爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▼▲原PO被過期鳳梨罐頭的爆炸聲嚇到。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

過期鳳梨罐頭爆炸。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，可以理解佛跳牆會爆炸，但過期的鳳梨罐頭爆炸還是第一次看到，幸好是在櫃子裡發生的，並沒有人受傷，剩下的罐頭他自己「手動引爆」了，一度嚇到老婆、小孩，「禮拜天吃喜酒可以當拉炮（誤）」。

原PO表示，罐頭是他放到忘記吃，沒想到過期之後會爆炸，這才決定PO出來提醒大家，趕快檢查看看家中有沒有過期的罐頭，以免發生危險。其他網友看完文章，點出爆炸原因是發酵，因為發酵之後產生氣體，加上罐頭是密封包裝才會爆開，並紛紛留言調侃他，「不要丟啊，鳳梨酒耶」、「好香的拉炮」、「咦？我記得軍中長官有教，拔插銷往正前方投擲」。

還有不少曾經遇過相同狀況的網友分享，「會喔，過期的可樂也會爆」、「我曾經遇過狗罐頭爆炸，牆上都是深色的液體痕跡」、「我也被百香果原汁炸過，百香果原汁整瓶放到發酵，從冰箱拿出來膨脹到圓滾滾的，一打開炸滿整間店」。

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