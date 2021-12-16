「湯圓煮到吐沙正常嗎？」　他一張照笑翻千人：沒先泡鹽水

記者黃翊婷／綜合報導

下週二（21日）就是冬至，加上天氣轉冷，不少人已經開始物色要買哪種口味的湯圓。一名網友14日在臉書「爆廢公社二館」分享一張煮好的湯圓照片，竟然沒有一顆是完整的，他也半開玩笑表示，「湯圓煮到會吐沙是正常的嗎？」短短一句話就笑翻1400名網友。

▲原PO吐槽煮湯圓煮到「吐沙」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO上傳的照片中，只見一盤應該是芝麻口味的湯圓幾乎全都破了，不僅整顆扁掉，內餡的芝麻醬也流得到處都是，整盤黏成一團。原PO也留下一句「湯圓煮到會吐沙是正常的嗎？」自嘲。

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沒想到這篇文章公開之後，意外吸引網友熱議，大家紛紛跟著留言開玩笑，「會這樣就是沒先泡鹽水，下次要記得煮之前湯圓要先泡鹽水一個晚上」、「正常，這款湯圓都是吃芝麻沙長大的，你一直煮它，它受不了就會嘔吐」、「仔細找找，搞不好有珍珠」、「大顆的會吐沙，正常，我都買小顆的不用吐沙」。

其實，煮湯圓是有訣竅的，本站先前報導《照教學煮湯圓卻破慘！原來「大魔王」是它 老手曝4關鍵…網狂筆記》，內文提到，不想煮破湯圓要注意4個步驟，首先是鍋內的水要放多一點；其次是等水滾再放湯圓；第三是過程中要適時以畫圓方式攪拌，避免黏在鍋底；第四是切記不要蓋鍋蓋。

不過，老饕也提醒，如果真的一定要蓋上鍋蓋煮，記得要把時間縮短，就能避免把湯圓煮糊。

▼想要煮出完整的湯圓記得不要蓋鍋蓋。（示意圖／ETtoday資料照，記者趙于婷攝）