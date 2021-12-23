國黨南投市長民調揭曉　菜鳥議員張嘉哲出線料與綠營老鳥賴燕雪對決

▲國民黨南投市長人選黨內民調結果揭曉，由縣議員張嘉哲出線（下同）。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

國民黨繼南投縣長參選人後，南投市長人選的黨內民調結果也已揭曉，由3年前才首次當選縣議員的張嘉哲，比下現任市代會主席張惠卿、前縣議員林憶如等地方政壇老鳥出線，國民黨南投縣黨部將建請中央黨部徵召張嘉哲，明年參選南投市長，未來可能與民進黨資深縣議員賴燕雪對決。

國民黨縣黨部這次委託2家民調公司，從19日起一連進行3天電話民調，共有南投市代洪世耀、南投市代會主席張惠卿、前南投縣議員林憶如和張嘉哲等4人參加，並於22日上午在南投縣議會，由縣長林明溱公布民調結果，下屆縣長參選人暨立委許淑華也出席見證。

張嘉哲現年41歲、未婚，擁有台北市立教育大學社會科教育研究所碩士學位；4年前以政壇新人之姿參選縣議員，曾經跟著垃圾車跑、沿街幫市民倒垃圾，也給人留下深刻印象、順利當選，也早在一年前即決定參選南投市長，起步早於所有人選，終於在黨內民調中脫穎而出。

張嘉哲說，自己從小就希望能投入選舉、為地方提供更多的服務；他很感謝一起參加民調的其他3名前輩，他們對南投市的興革意見，都是他日後參選市長很寶貴的政見。

林明溱說，從日前剛結束的4項公投案可清楚看見，國民黨沒有分裂本錢，他希望參加角逐的其他3人都能齊力支持，讓張嘉哲能順利當選南投市長；許淑華則說，南投市是全縣人口最多的市鎮，市長人選敲定後隨即報給黨中央，輔選列車也將啟動，縣黨部同時也將繼續整合協調鄉鎮長的人選，名間、集集和水里將進行第一波整合協調。



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