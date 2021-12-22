獨／丁允恭送懲戒不構成性騷　律師監委激辯王必勝也中槍　

▲監察委員紀惠容11日出庭後受訪談論丁允恭案件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者張君豪／台北報導

總統府前發言人丁允恭遭監察院控訴任時高雄市新聞局長期間、與電視台女記者在辦公桌做愛、交往期間女方兩度墮胎，分手後又騷擾女方，監察院今年初通過彈劾並送公懲。懲戒法庭一審認為丁行為放蕩嚴重損害公務員形象，但無性騷擾判決撤職並停止任用兩年。監院不滿上訴，該案11月12日上午進行程序準備時，辯方律師與監委紀惠容就在庭上展開激烈攻防。

據了解、辯方律師認為監委紀惠容不斷放話指控丁允恭涉職權性騷擾、卻創法界之先爭議，跳過《性騷擾防治法》案件刑事偵查、性平會審議調查等規範程序，逕行跳過上述性騷擾防治法相關法律規範，監委卻當庭要懲戒法庭做出性騷判決。

▲丁允恭偕妻到懲戒法院出庭，時為第一次出庭時資料畫面、非本次懲戒法庭開庭時。（圖／記者吳銘峯攝）

辯方甚至當庭反問監委「如果說丁允恭、把與女當事人衣著整齊的照片PO到網路就算是性騷擾、衛福部醫福會執行長王必勝被媒體刊出的小三照片，小三也把照片PO網，難道王必勝也算符合性騷擾嗎？」

對辯方律師以質疑王必勝在外有小三疑雲，用以質疑監察院「同類案例、兩樣標準」但監委紀惠容當庭迴避這個尷尬問題，指出因「女記者身心狀態不好、後來並該女去上東森節目，不認為受性騷擾，還有鏡週刊不是Y 女去找的。Y 女的身心狀態就我認為是很不好。」所以希望懲戒法庭找專家學者來認定丁允恭是否涉及性騷擾、監委紀惠容稱會提供專家名單。

法界人士指出，丁允恭案情單純，丁遭彈劾、交付懲戒原因就是在辦公室發生性行為，其他監院指控要求懲戒法庭追溯部分並不涉公益，連知名律師林智群也在臉書評論丁案「男方渣歸渣、這是不涉及性平事件」監院對丁允恭懲戒案上訴，把「何謂性騷擾」無限上綱擴大適用。

台灣政界鬧出桃色糾紛、婚外情的官員眾多，卻只有丁案遭送監察院彈劾，堪稱台灣民主政治發展史上第一例，但卻未見監察院對全台中央地方鬧出婚外情桃色糾紛的官員民代比照辦理；另外丁允恭遭懲戒法院宣判停止任用兩年。

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