大專講師鐘點費僅575元！　高教工會批教育部默不吭聲

▲高教工會怒轟教育部默不吭聲。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

高教工會今（20日）指出，有半數私立大專，長達28年教師鐘點費都沒調漲，自1993年凍漲至今，呼籲教育部應規範公私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長，杜絕「28年不漲」、「實質鐘點費打7折」的荒謬狀態。

高教工會提到，監察院10月14日公布大專兼任教師的勞動權益現狀糾正案調查報告，並強調「大專兼任教師不直接適用教師法，且排除適用勞動基準法，其「非教非勞」之特殊身分，因欠缺法源，導致長期淪為勞動保障的「法外孤兒」，面臨鐘點費停滯、平均月薪偏低、薪資拖欠、勞保費中斷、有假不敢請、沒有年終獎金，被任意解僱且無資遣費等窘境，其權益遠不如專任教師，均有待相關主管機關正視。」

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高教工會說明，監察院此一調查，高教工會有受邀參與其所辦理之專家諮詢會議，會議中除工會代表外，席間各專家學者也紛紛表示，不論是現行僅微調數額的公校鐘點費，或是長達28年未調的許多私校鐘點費數額，大專兼任教師的鐘點費普遍過低，講師級竟只有575元，非但無法合理反映其教學時間成本，也因低薪導致兼任老師得多校授課疲於奔命，將對學生受教品質造成影響。

高教工會認為，面對各界不斷地呼籲，以及監察院提出糾正後，教育部理應虛心接受監察院調查報告中諸多專家學者與兼任教師代表的心聲與政策建議，正視兼任教師長年遭低薪壓榨的勞動問題，並積極改善其工作待遇，然對此糾正調查報告迄今已2個多月，關於私立大專兼任教師鐘點費調整一事，教育部完全默不吭聲，絲毫不甩監察院的善意糾正提醒。

高教工會強調，隨明年1月起軍公教調薪4％，教育部倘若不儘速於年底前訂定規範，確保私立大專兼任教師的鐘點費待遇應與公校一致，以符監察院糾正案之意旨，當公立大專的鐘點費隨明年軍公教調薪後，諸多私立兼任教師的鐘點費卻仍將邁入第29年未調整，難到要拖到淪為「台灣大專兼任教師薪資凍漲30年！」的國際醜聞，也不覺得是個問題？