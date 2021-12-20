國民黨立委質疑人權會績效不彰　1.3億預算遭凍結500萬元

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭20日質疑，國家人權委員會明年度預算編列達新台幣1億3919萬9000元，較今年度增列2077萬餘元，至今卻僅完成一件「林水泉案」的調查報告，讓她質疑人權會績效不彰，因此決議凍結500萬元。

立法院司法及法制委員會20日審查「111年度中央政府總預算案關於監察院主管（不含審計部及所屬）收支部分」，並邀請監察院秘書長朱富美、國家人權委員會執行秘書李昀等人列席。

葉毓蘭在提案中指出，人權會截至9月只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各常設委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，人權會績效不彰，卻還增列2077萬預算，因此提案凍結500萬元，待監察院就人權會如何改善績效，提出書面報告後才可動支。

國民黨立委鄭麗文也提案指出，人權會多筆預算與監察院共同編列，不利預算審議，提案凍結人權會預算30%，待提出經費分攤計畫專案報告後，經同意才可動支。

經過在場與會立委討論，葉毓蘭裁示，除了鄭麗文的2項提案保留送朝野協商外，其餘各項提案合併凍結500萬元、國外旅費凍結20%。

人權會111年度預算編列新台幣1億3919萬9000元，較110年度增加2077萬7000元，主要增列國際人權公約國家報告獨立評估意見及人權獎項等經費693萬9000元。

另外，還有系統性訪查、防制酷刑訪視等經費717萬1000元；赴國外進行專案性調查人員旅費252萬4000元，以及出席國際性人權組織會議、訪視及考察國外人權機構經費250萬元。