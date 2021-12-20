　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委質疑績效不彰凍結預算　人權會：受疫情不可抗力因素影響

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭20日表示，國家人權委員會今年僅完成1件調查報告，讓她質疑人權會績效不彰，決議凍結預算500萬元。對此，人權會說明，今年的工作績效收到疫情之不可抗力因素影響，7、8月間疫情趨緩後，各項計畫陸續展開推動，積極執行。

立法院司法及法制委員會20日審查「111年度中央政府總預算案關於監察院主管（不含審計部及所屬）收支部分」，葉毓蘭提案指出，人權會截至9月只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各常設委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，質疑人權會績效不彰。

國家人權委員會晚間發布新聞稿表示，人權會成立1年餘，相關制度、規章亟待建立，為求周延，須廣泛徵詢專家學者、民間團體的意見，擬訂各項計畫，相當耗費時日。

國家人權委員會說明，人權會調查案件是與政府機關、民間團體合作，透過座談、訪談及訪視等方式，蒐集資料後，在調查報告中提出柔性建議，與監察調查是針對機關或公務員違失行為進行調查，進而提出糾正或彈劾，有所不同。

國家人權委員會指出，110年的工作績效，受到疫情之不可抗力因素影響，包括邊境管制及室內人數限制等相關措施，工作計畫須延後辦理或減少辦理場次。

國家人權委員會也說，7、8月間疫情趨緩，各項計畫陸續展開推動，積極執行除提出林水泉遭國家行政不法侵害人身自由調查案外，已完成及執行中的計畫，大致上有辦理人權公約國家報告之獨立評估意見、研處專案、系統性訪查研究、防制酷刑訪視、國際交流，以及與國內各機關、非政府組織、民間團體合作。

國家人權委員會強調，人權會秉持促進及保障人權的使命，在有限的人力及資源下，戮力執行組織法規定的8項職責工作，逐步完成，盼不負國人殷望。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
當渣男還諷王力宏「答案揭曉」　超扯黑歷史全被挖
唐綺陽轟王力宏「還在演好人」　抓道歉文5逃避重點
酒後與友爆衝突！18歲男遭彈簧刀刺穿小腸、腎動脈亡
王力宏形象全毀「PR值剩多少？」　網揭1關鍵超殘酷
偷吃渣驚句！盤點十大「時間管理大師」最扯是他
王力宏崩！美女作家急喊「音樂才子最後希望」：別連你也塌
王力宏道歉文被抓包「偷抄作業」！　對比圖笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」　累積點數兌換悠遊卡加值金

立委質疑績效不彰凍結預算　人權會：受疫情不可抗力因素影響

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

「竹竹合併」綠營趕明年6月前三讀　蔡壁如：假借升格沒收民主

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

日本5縣市核食開放？　總統府發聲了：秉持3大依據來處理

2024不選總統？　侯友宜：選舉還很遠「每天掛在嘴裡這樣對嗎？」

日本5縣市食品開放時間表？　蘇貞昌：只有一個態度就是食安第一

蘇貞昌「大新竹合併有助半導體競爭力」：蔡英文已有明確指示

公投大勝投入2024總統大選？　蘇貞昌：繼續支持讓政府更有力做事

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

防癌不鬆懈！北市推「婦癌篩檢獎勵」　累積點數兌換悠遊卡加值金

立委質疑績效不彰凍結預算　人權會：受疫情不可抗力因素影響

反萊豬公投從聲勢大好到意外翻盤　林為洲：很容易找出原因

「竹竹合併」綠營趕明年6月前三讀　蔡壁如：假借升格沒收民主

高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

日本5縣市核食開放？　總統府發聲了：秉持3大依據來處理

2024不選總統？　侯友宜：選舉還很遠「每天掛在嘴裡這樣對嗎？」

日本5縣市食品開放時間表？　蘇貞昌：只有一個態度就是食安第一

蘇貞昌「大新竹合併有助半導體競爭力」：蔡英文已有明確指示

公投大勝投入2024總統大選？　蘇貞昌：繼續支持讓政府更有力做事

《蜘蛛人》20年「三代蜘蛛人」大比較！票房最好、評價兩極版本曝光

CPR+AED救了他！花蓮翁失去生命跡象　救護員雙管齊下續命

雲林「稻草酸菜文化季」12／25登場　有大型捲心酥、可愛稻草迷宮

2個月天使小黑柴「抽血抽到睡著」　瞇眼靠針筒微笑...網萌暈羨慕

別只是吃湯圓！冬至8招開運法曝　命理師：財運、桃花旺到明年

王力宏9億贍養費算少！　他給1.05兆...前妻秒變富豪榜第3

買房請避開！這6種風水煞氣易破財、招來血光之災

琢磨離壘距離多一點　林立拿盜壘王是緣份

家暴男疑妻外遇　闖北市東區服飾店「揮刀砍妻」遭路人壓制

國1彰化員林段拓寬12／22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

雞蛋糕妹「一件式」秀美腿 她嬌喊：這闆娘很可以！

政治熱門新聞

王力宏在中國會被追殺　張之豪：光是「這件事」恐讓他被起訴

新竹升格「林智堅可當16年市長」　民進黨提案內容曝光

快訊／熊好券又出包！服務異常無法登記　民怨：柯文哲還想學愛沙尼亞？

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

名嘴：國民黨輸到脫褲　只有他贏

豬農大縣被完封！雲、屏養豬協會吐4字

國民黨斬馬謖？　沈富雄稱「他」是救星

六都變九都？柯：民進黨永遠在想選舉

評藍營公投失敗關鍵　名嘴：提2個卻打成藍綠對決

紓困1.0到5.0「2年砸8400億」　五倍券統計數據一次看

他提醒王力宏：中國用劣跡藝人追殺　台灣保障所有人權包括渣男

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

四大公投「不同意」全面完封！　盧秀燕回應了

更多熱門

相關新聞

講師鐘點費僅575元！高教工會怒批教育部

講師鐘點費僅575元！高教工會怒批教育部

高教工會今（20日）指出，有半數私立大專，長達28年教師鐘點費都沒調漲，自1993年凍漲至今，呼籲教育部應規範公私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長，杜絕「28年不漲」、「實質鐘點費打7折」的荒謬狀態。

藍委指人權會績效不彰　1.3億遭凍結500萬

藍委指人權會績效不彰　1.3億遭凍結500萬

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

交通部砸1.5億推APP卻悄悄下架　監察院立案調查

交通部砸1.5億推APP卻悄悄下架　監察院立案調查

關鍵字：

監察院國家人權委員會預算葉毓蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

BY2妹再爆綠了何猷君！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面