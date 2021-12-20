立委質疑績效不彰凍結預算　人權會：受疫情不可抗力因素影響

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭20日表示，國家人權委員會今年僅完成1件調查報告，讓她質疑人權會績效不彰，決議凍結預算500萬元。對此，人權會說明，今年的工作績效收到疫情之不可抗力因素影響，7、8月間疫情趨緩後，各項計畫陸續展開推動，積極執行。

立法院司法及法制委員會20日審查「111年度中央政府總預算案關於監察院主管（不含審計部及所屬）收支部分」，葉毓蘭提案指出，人權會截至9月只完成「林水泉案」調查報告，與監察院各常設委員會1月到8月已完成329件調查報告相較，質疑人權會績效不彰。

國家人權委員會晚間發布新聞稿表示，人權會成立1年餘，相關制度、規章亟待建立，為求周延，須廣泛徵詢專家學者、民間團體的意見，擬訂各項計畫，相當耗費時日。

國家人權委員會說明，人權會調查案件是與政府機關、民間團體合作，透過座談、訪談及訪視等方式，蒐集資料後，在調查報告中提出柔性建議，與監察調查是針對機關或公務員違失行為進行調查，進而提出糾正或彈劾，有所不同。

國家人權委員會指出，110年的工作績效，受到疫情之不可抗力因素影響，包括邊境管制及室內人數限制等相關措施，工作計畫須延後辦理或減少辦理場次。

國家人權委員會也說，7、8月間疫情趨緩，各項計畫陸續展開推動，積極執行除提出林水泉遭國家行政不法侵害人身自由調查案外，已完成及執行中的計畫，大致上有辦理人權公約國家報告之獨立評估意見、研處專案、系統性訪查研究、防制酷刑訪視、國際交流，以及與國內各機關、非政府組織、民間團體合作。

國家人權委員會強調，人權會秉持促進及保障人權的使命，在有限的人力及資源下，戮力執行組織法規定的8項職責工作，逐步完成，盼不負國人殷望。