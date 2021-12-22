日漸凍症老翁魂斷安養院！疑呼吸器遭人切斷　警急轉他殺調查

▲大阪一名漸凍症患者死於安養院，警方事後卻發現案情並不單純。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府一名患有漸凍症的62歲男子21日上午11時半左右，被發現死亡於老人安養中心。然而經過調查，該名長年臥病在床的老翁生前呼吸器電源曾經被切斷，警方懷疑死因並不單純，因此全案轉往他殺方向調查。據悉，事發前，曾經有同為老人安養中心的長者進入其房內。

根據《產經新聞》、《關西電視台》報導，21日上午7時左右，該名安養中心的工作人員巡房時，就曾經發現死者的身體狀況不好，同時驚覺呼吸器的電源被切掉，因此緊急重新開啟呼吸器，當時患有漸凍症的62歲死者吉見英昭雖然一度恢復呼吸，但當照護人員11時再次巡房時，卻發現當事人已經死亡，因此立即通報警方。

死者是在2020年5月入住該安養中心，由於無法自主呼吸，因此平常需要靠呼吸器維生。警方調查後發現，呼吸器疑似是遭人蓄意關閉，因此全案轉往他殺方向調查。死者的遺體也將交由法醫相驗，進一步調查詳細死因。

另一方面，有目擊者指出，上午7時左右曾經有一名同樣入住該安養中心的90多歲長者在死者的房間內，警方將深入調查其是否有涉案嫌疑。不過據了解，該名長者無法正常進行回答與交流。

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